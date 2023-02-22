У соцмережах жорстко розкритикували колекцію дизайнерки Юлії Айсіної у стилі мілітарі

Частина благодійної колекції Be Brave дизайнерки Юлії Айсіної

Наприкінці минулого року українська дизайнерка Юлія Айсіна створила благодійну колекцію одягу Be Brave в стилі мілітарі. Втім тільки зараз користувачі соцмереж помітили публікації бренду та висловили своє обурення.

Новини.LIVE розкаже, що написали в коментарях українці.

Деталі

Довгі піксельні сукні в стилі мілітарі та металеві аксесуари з елементами бойових куль — частина благодійної колекції Be Brave. Юлія Айсіна вирішила створити її для жінок, які служать в українському війську. Елементи жіночності, вважає дизайнерка, додадуть жінкам натхнення.

Втім, такий креатив не оцінили українці. Через два місяці після презентації колекції вони почали масовано висловлювати своє обурення.

Ви взагалі адекватні?! За таке паплюження військового однострою потрібно за ґрати садити

Краще видаліть це. І ніколи не продавайте таке. Майте повагу до військових і вмикайте мозок, бо це мудачество та несмак вищого ґатунку.

Лютий треш! Просто дно, куди вже глибше? Це плювок в обличчя всім нашим захисникам

Ви серйозно? Є хоч трохи поваги до військових, а не тільки бізнес на крові?

Номінація "крінж року", перше місце — ваше, по праву. Зніміть з продажу і перестаньте ганьбити піксель! Дегенерати

Ви дійсно вважаєте, що в часи, коли стільки військових віддають своє життя за наше — спокійне, доречно виробляти "трусєля" в такому дизайні?

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні. Також ми розповідали, що скандальна аферистка-росіянка Анна Делві стала обличчям кампанії бренду Alexander Wang.