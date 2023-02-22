У соцмережах жорстко розкритикували колекцію дизайнерки Юлії Айсіної у стилі мілітарі

"Лютий треш": у соцмережах жорстко розкритикували колекцію української дизайнерки у стилі мілітарі
Наприкінці минулого року українська дизайнерка Юлія Айсіна створила благодійну колекцію одягу Be Brave в стилі мілітарі. Втім тільки зараз користувачі соцмереж помітили публікації бренду та висловили своє обурення.
Новини.LIVE розкаже, що написали в коментарях українці.
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Деталі
Довгі піксельні сукні в стилі мілітарі та металеві аксесуари з елементами бойових куль — частина благодійної колекції Be Brave. Юлія Айсіна вирішила створити її для жінок, які служать в українському війську. Елементи жіночності, вважає дизайнерка, додадуть жінкам натхнення.
Втім, такий креатив не оцінили українці. Через два місяці після презентації колекції вони почали масовано висловлювати своє обурення.
- Ви взагалі адекватні?! За таке паплюження військового однострою потрібно за ґрати садити
- Краще видаліть це. І ніколи не продавайте таке. Майте повагу до військових і вмикайте мозок, бо це мудачество та несмак вищого ґатунку.
- Лютий треш! Просто дно, куди вже глибше? Це плювок в обличчя всім нашим захисникам
- Ви серйозно? Є хоч трохи поваги до військових, а не тільки бізнес на крові?
- Номінація "крінж року", перше місце — ваше, по праву. Зніміть з продажу і перестаньте ганьбити піксель! Дегенерати
- Ви дійсно вважаєте, що в часи, коли стільки військових віддають своє життя за наше — спокійне, доречно виробляти "трусєля" в такому дизайні?
Нагадаємо, раніше ми писали, що відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні. Також ми розповідали, що скандальна аферистка-росіянка Анна Делві стала обличчям кампанії бренду Alexander Wang.