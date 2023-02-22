В соцсетях жестко раскритиковали коллекцию дизайнера Юлии Айсиной в стиле милитари

"Лютый трэш": в соцсетях жестко раскритиковали коллекцию украинского дизайнера в стиле милитари
В конце прошлого года украинский дизайнер Юлия Айсина создала благотворительную коллекцию одежды Be Brave в стиле милитари. Впрочем, только сейчас пользователи соцсетей заметили публикации бренда и выразили свое возмущение.
Новини.LIVE расскажет, что написали в комментариях украинцы.
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Подробности
Длинные пиксельные платья в стиле милитари и металлические аксессуары с элементами боевых шаров — часть благотворительной коллекции Be Brave. Юлия Айсина решила создать ее для женщин, служащих в украинском войске. Элементы женственности, считает дизайнер, придадут женщинам вдохновение.
Впрочем, подобный креатив не оценили украинцы. Через два месяца после презентации коллекции они начали массированно выражать свое негодование.
- Вы вообще адекватны? За такое унижение военного устроения нужно за решетку сажать
- Лучше удалите это. И никогда не продавайте такое. Имейте уважение к военным и включайте мозг, потому что это мудачество и безвкусие высшего сорта
- Лютый трэш! Просто дно, куда уже глубже? Это плевок в лицо всем нашим защитникам.
- Вы серьезно? Есть хоть чуть-чуть уважения к военным, а не только бизнес на крови?
- Номинация "кринж года", первое место — ваше, по праву. Снимите с продаж и перестаньте позорить пиксель! Дегенераты
- Вы действительно считаете, что во времена, когда столько военных отдают свою жизнь за нашу — спокойную, уместно производить "труселя" в таком дизайне?
Напомним, ранее мы писали, что известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Также мы рассказывали, что скандальная аферистка-россиянка Анна Делви стала лицом компании бренда Alexander Wang.