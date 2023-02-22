В соцсетях жестко раскритиковали коллекцию дизайнера Юлии Айсиной в стиле милитари

Часть благотворительной коллекции Be Brave дизайнера Юлии Айсиной

В конце прошлого года украинский дизайнер Юлия Айсина создала благотворительную коллекцию одежды Be Brave в стиле милитари. Впрочем, только сейчас пользователи соцсетей заметили публикации бренда и выразили свое возмущение.

Новини.LIVE расскажет, что написали в комментариях украинцы.

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Длинные пиксельные платья в стиле милитари и металлические аксессуары с элементами боевых шаров — часть благотворительной коллекции Be Brave. Юлия Айсина решила создать ее для женщин, служащих в украинском войске. Элементы женственности, считает дизайнер, придадут женщинам вдохновение.

Впрочем, подобный креатив не оценили украинцы. Через два месяца после презентации коллекции они начали массированно выражать свое негодование.

Вы вообще адекватны? За такое унижение военного устроения нужно за решетку сажать

Лучше удалите это. И никогда не продавайте такое. Имейте уважение к военным и включайте мозг, потому что это мудачество и безвкусие высшего сорта

Лютый трэш! Просто дно, куда уже глубже? Это плевок в лицо всем нашим защитникам.

Вы серьезно? Есть хоть чуть-чуть уважения к военным, а не только бизнес на крови?

Номинация "кринж года", первое место — ваше, по праву. Снимите с продаж и перестаньте позорить пиксель! Дегенераты

Вы действительно считаете, что во времена, когда столько военных отдают свою жизнь за нашу — спокойную, уместно производить "труселя" в таком дизайне?

Напомним, ранее мы писали, что известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Также мы рассказывали, что скандальная аферистка-россиянка Анна Делви стала лицом компании бренда Alexander Wang.