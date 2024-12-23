Ліза Глінська вперше показала своїх доньок - фото

Ліза Глінська. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Зірка проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська вперше показала новонароджених донечок. Шеф-кухарка влаштувала для малечу їхню першу фотосесію.

Кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

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Зіркова матуся вирішила закарбувати в пам'яті перші місяці життя своїх донечок по-особливому. Глінська влаштувала для дівчат тематичну фотосесію для немовлят.

Доньки Лізи Глінської. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Для знімання дівчатам обрали декілька образів — білі пухнасті костюмчики із вушками, а також сірі вбрання із обручами на голові.

Донька Лізи Глінської. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Протягом усього процесу дівчатка спокійно спали, а сама матуся спостерігала за зніманням з боку.

Донечка Лізи Глінської. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Зазначимо, що поки що Глінська не розсекречує імена своїх крихіток. Про свою вагітність та народження довгоочікуваних доньок кухарка також розповіла не одразу, а тільки через два місяці після їхнього народження.

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