Лиза Глинская впервые показала своих дочерей.

Лиза Глинская впервые показала лица новорожденных дочерей
Звезда проекта "МастерШеф" Лиза Глинская впервые показала новорожденных дочерей. Шеф-поварешка устроила для малышей их первую фотосессию.
Кадрамы знаменитость поделилась в Instagram.
Лиза Глинская восхищала кадрами с дочками
Звездная мамочка решила запечатлеть в памяти первые месяцы жизни своих дочерей по-особому. Глинская устроила для девушек тематическую фотосессию для новорожденных.
Для съемки девушкам выбрали несколько образов — белые пушистые костюмчики с ушками, а также серые наряды с обручами на голове.
На протяжении всего процесса девочки спокойно спали, а сама мамочка наблюдала за съемками со стороны.
Отметим, что пока Глинская не рассекречивает имена своих крошек. О своей беременности и рождении долгожданных дочерей кухарка также рассказала не сразу, а только через два месяца после их рождения.
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