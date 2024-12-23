Лиза Глинская впервые показала своих дочерей.

Лиза Глинская. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Звезда проекта "МастерШеф" Лиза Глинская впервые показала новорожденных дочерей. Шеф-поварешка устроила для малышей их первую фотосессию.

Кадрамы знаменитость поделилась в Instagram.

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Звездная мамочка решила запечатлеть в памяти первые месяцы жизни своих дочерей по-особому. Глинская устроила для девушек тематическую фотосессию для новорожденных.

Дочери Лизы Глинской. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Для съемки девушкам выбрали несколько образов — белые пушистые костюмчики с ушками, а также серые наряды с обручами на голове.

Дочь Лизы Глинской. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

На протяжении всего процесса девочки спокойно спали, а сама мамочка наблюдала за съемками со стороны.

Дочь Лизы Глинской. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Отметим, что пока Глинская не рассекречивает имена своих крошек. О своей беременности и рождении долгожданных дочерей кухарка также рассказала не сразу, а только через два месяца после их рождения.

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