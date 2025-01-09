Схудла на 30 кг Lizzo показала фігуру у бікіні - відео

Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Реперка Lizzo продемонструвала шанувальникам результати свого схуднення. Виконавиця засвітила тіло у купальнику та показала, як приводить себе у форму.

Відео реп-зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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32-річна виконавиця покрасувалася у чорному мінібікіні біля басейну. Після схуднення на 30 кілограмів Lizzo не стала зупинятися та продовжує свою роботу над собою. У ролику поділилася із прихильниками своєю beauty-рутиною.

Аби покращити стан шкіри та прибрати зайві сантиметри на талії реперка робить спеціальний самомасаж за допомогою масел та дерев'яних масажерів.

У коментарях фани відзначили, що бачать результат старань зірки, адже на її тілі, попри значне схуднення, майже немає розтяжок і шкіра має гарний вигляд.

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