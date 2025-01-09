Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Lizzo після схуднення на 30 кг засвітила фігуру у мінібікіні arrow

Lizzo після схуднення на 30 кг засвітила фігуру у мінібікіні

9 січня 2025 18:14
Марія Покровська - Редактор
Схудла на 30 кг Lizzo показала фігуру у бікіні - відео
Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating
Марія Покровська - Редактор

Реперка Lizzo продемонструвала шанувальникам результати свого схуднення. Виконавиця засвітила тіло у купальнику та показала, як приводить себе у форму.

Відео реп-зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Lizzo приголомшила фігурою після схуднення

32-річна виконавиця покрасувалася у чорному мінібікіні біля басейну. Після схуднення на 30 кілограмів Lizzo  не стала зупинятися та продовжує свою роботу над собою. У ролику поділилася із прихильниками своєю beauty-рутиною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Аби покращити стан шкіри та прибрати зайві сантиметри на талії реперка робить спеціальний самомасаж за допомогою масел та дерев'яних масажерів.

У коментарях фани відзначили, що бачать результат старань зірки, адже на її тілі, попри значне схуднення, майже немає розтяжок і шкіра має гарний вигляд.

Раніше Крістіна Агілера відреагувала на чутки про схуднення на "Оземпіку".

Також зірка фільму "Піаніст" розповів про наслідки екстремального схуднення.

закордонні зірки схуднення фігура тіло соцмережі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:06 Запізнився на 3 години — чи звільнять за це з роботи

19:02 "Маґура" зупинила масований штурм росіян на Курщині — відео

18:51 Удар РФ по Запоріжжю — Зеленський нагадав партнерам про обіцянки

18:43 Новий сервіс для ветеранів у Одесі — як скористатися

18:35 НАТО і закупівля зброї — деталі зустрічі Зеленського та Рютте

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:28 У Запоріжжі кількість постраждалих від обстрілу зросла до 120

18:21 Зеленський закликав посилити тиск санкцій на енергетику Росії

18:15 Укрпошта готує нововведення для клієнтів — що зміниться

18:15 Зеленський розкрив нові дані про втрати КНДР на війні в Україні

18:13 Велика Британія та союзники передадуть Україні 30 тис. дронів

19:06 Запізнився на 3 години — чи звільнять за це з роботи

19:02 "Маґура" зупинила масований штурм росіян на Курщині — відео

18:51 Удар РФ по Запоріжжю — Зеленський нагадав партнерам про обіцянки

18:43 Новий сервіс для ветеранів у Одесі — як скористатися

18:35 НАТО і закупівля зброї — деталі зустрічі Зеленського та Рютте

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:28 У Запоріжжі кількість постраждалих від обстрілу зросла до 120

18:21 Зеленський закликав посилити тиск санкцій на енергетику Росії

18:15 Укрпошта готує нововведення для клієнтів — що зміниться

18:15 Зеленський розкрив нові дані про втрати КНДР на війні в Україні

18:13 Велика Британія та союзники передадуть Україні 30 тис. дронів

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Text

08:00 У Трампа заявили про терміни кінця війни, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:15 Боєць заявив, що потрібні додаткові засоби для роботи по Шахедах

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності