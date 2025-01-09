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Lizzo после похудения на 30 кг засветила фигуру в мини-бикини

9 января 2025 18:14
Мария Покровская - Редактор
Похудевшая на 30 кг Lizzo показала фигуру в бикини - видео
Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating
Мария Покровская - Редактор

Реперка Lizzo продемонстрировала поклонникам результаты своего похудения. Исполнительница засветила тело в купальнике и показала, как приводит себя в форму.

Видео рэп-звезда поделилась на своей странице в Instagram.

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32-летняя исполнительница покрасовалась в черном мини-бикини у бассейна.  После похудения на 30 килограммов Lizzo  не стала останавливаться и продолжает свою работу над собой. В ролике поделилась с поклонниками своей beauty-рутиной.

Чтобы улучшить состояние кожи и убрать лишние сантиметры на талии реперка делает специальный самомассаж с помощью масел и деревянных массажеров.

В комментариях фаны отметили, что видят результат стараний звезды, ведь на ее теле, несмотря на значительное похудение, почти нет растяжек и кожа выглядит хорошо.

Ранее Кристина Агилера отреагировала на слухи о похудении на "Оземпике".

Также звезда фильма "Пианист" рассказал о последствиях экстремального похудения.

зарубежные звезды похудение фигура тело соцсети

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