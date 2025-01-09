Похудевшая на 30 кг Lizzo показала фигуру в бикини - видео

Лиззо. Фото: instagram.com/lizzobeeating

Реперка Lizzo продемонстрировала поклонникам результаты своего похудения. Исполнительница засветила тело в купальнике и показала, как приводит себя в форму.

Видео рэп-звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Lizzo ошеломила фигурой после похудения

32-летняя исполнительница покрасовалась в черном мини-бикини у бассейна. После похудения на 30 килограммов Lizzo не стала останавливаться и продолжает свою работу над собой. В ролике поделилась с поклонниками своей beauty-рутиной.

Чтобы улучшить состояние кожи и убрать лишние сантиметры на талии реперка делает специальный самомассаж с помощью масел и деревянных массажеров.

В комментариях фаны отметили, что видят результат стараний звезды, ведь на ее теле, несмотря на значительное похудение, почти нет растяжек и кожа выглядит хорошо.

Ранее Кристина Агилера отреагировала на слухи о похудении на "Оземпике".

Также звезда фильма "Пианист" рассказал о последствиях экстремального похудения.