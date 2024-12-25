Едріен Броуді схуд до 59 кілограмів — наслідки суворої дієти

Американський актор Едріен Броуді. Фото: instagram.com/adrienbrody/

Американський актор Едріен Броуді розкрив негативні наслідки екстремального схуднення заради оскароносної ролі у фільмі "Піаніст". У зірки розвинувся харчовий розлад і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) після різкої втрати ваги.

Про це він розповів в інтерв'ю Vulture.

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Артист зіграв польського музиканта Владислава Шпільмана, що пережив Голокост, у стрічці Романа Поланскі 2003 року. Для знімання зірка помітно схуд та зіштовхнувся із негативними наслідками суворої дієти.

Броуді довгий час після завершення зйомок страждав на безсоння, зіштовхнувся із панічними атаками та іншими розладами.

"У мене точно був розлад харчової поведінки щонайменше рік. А потім я був у депресії протягом року, якщо не цілого життя. Жартую, жартую", — зізнався актор.

Зірка "Кінг-Конга" дозволяв собі їсти лише невелику кількість білку на день. В результаті він схуд на 30 кілограмів, а його вага знизилася до 59 кілограмів при зрості 1,85 м. Через кілька місяців коли почалися зйомки, Броуді настільки не мав сил, що міг "ледве пити воду".

Нагадаємо, Олена Тополя після початку війни схудла на 10 кілограмів. А також стало відомо секрет стрункої фігури Бейонсе.