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Lizzo похизувалася приголомшливими результатами схуднення

26 січня 2025 09:12
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Lizzo показала своє тіло після схуднення — фото
Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeatin
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Реперка Lizzo поділилася результатами схуднення. Зірка показала схудлу фігуру в лосинах та топі.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка поділилася із фанами своїми новими результатами на шляху до нового тіла. Реперка показала себе у спортивному комплекті бордового кольору. Lizzo поділилася статистикою своєї втрати ваги. На графіку видно, що вона знизила індекс маси тіла (ІМТ) на 10,5 і втратила 16% жиру з початку схуднення.

"Я зробила це", — підписала кадри виконавиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Виконавиця розпочала свій шлях схуднення з січня 2024 року. Артистка почала регулярно тренуватися та скоригувала свій раціон.

Нова фігура Lizzo
Фігура Lizzo в травні 2024 року. Фото: instagram.com/lizzobeeatin

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина зізналась, для чого практикує голодування. Також співачка Крістіна Агілера відреагувала на критику, що вона схудла завдяки препарату для діабетиків "Оземпік".

спорт дієта Lizzo закордонні зірки схуднення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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