Lizzo показала своє тіло після схуднення — фото

Lizzo похизувалася приголомшливими результатами схуднення
Реперка Lizzo поділилася результатами схуднення. Зірка показала схудлу фігуру в лосинах та топі.
Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Lizzo про свою вагу
Зірка поділилася із фанами своїми новими результатами на шляху до нового тіла. Реперка показала себе у спортивному комплекті бордового кольору. Lizzo поділилася статистикою своєї втрати ваги. На графіку видно, що вона знизила індекс маси тіла (ІМТ) на 10,5 і втратила 16% жиру з початку схуднення.
"Я зробила це", — підписала кадри виконавиця.
Виконавиця розпочала свій шлях схуднення з січня 2024 року. Артистка почала регулярно тренуватися та скоригувала свій раціон.
Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина зізналась, для чого практикує голодування. Також співачка Крістіна Агілера відреагувала на критику, що вона схудла завдяки препарату для діабетиків "Оземпік".
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