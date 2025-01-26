Lizzo показала своє тіло після схуднення — фото

Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeatin

Реперка Lizzo поділилася результатами схуднення. Зірка показала схудлу фігуру в лосинах та топі.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Lizzo про свою вагу

Зірка поділилася із фанами своїми новими результатами на шляху до нового тіла. Реперка показала себе у спортивному комплекті бордового кольору. Lizzo поділилася статистикою своєї втрати ваги. На графіку видно, що вона знизила індекс маси тіла (ІМТ) на 10,5 і втратила 16% жиру з початку схуднення.

"Я зробила це", — підписала кадри виконавиця.

Виконавиця розпочала свій шлях схуднення з січня 2024 року. Артистка почала регулярно тренуватися та скоригувала свій раціон.

Фігура Lizzo в травні 2024 року. Фото: instagram.com/lizzobeeatin

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина зізналась, для чого практикує голодування. Також співачка Крістіна Агілера відреагувала на критику, що вона схудла завдяки препарату для діабетиків "Оземпік".