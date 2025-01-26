Lizzo показала свое тело после похудения - фото

Lizzo похвасталась потрясающими результатами похудения
Реперша Lizzo поделилась результатами похудения. Звезда показала похудевшую фигуру в лосинах и топе.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.
Lizzo о своем весе
Звезда поделилась с фанами своими новыми результатами на пути к новому телу. Реперка показала себя в спортивном комплекте бордового цвета. Lizzo поделилась статистикой своей потери веса. На графике видно, что она снизила индекс массы тела (ИМТ) на 10,5 и потеряла 16% жира с начала похудения.
"Я сделала это", — подписала кадры исполнительница.
Исполнительница начала свой путь похудения с января 2024 года. Артистка начала регулярно тренироваться и скорректировала свой рацион.
Напомним, актриса Ксения Мишина призналась, для чего практикует голодовку. Также певица Кристина Агилера отреагировала на критику, что она похудела благодаря препарату для диабетиков "Оземпик".
Читайте Новини.LIVE!