Лобода допомогла відбудувати житло медсестри, будинок якої знищили окупанти

Співачка Світлана Лобода та медсестра Олена з родиною. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода долучилась до відбудови житла ще однієї української родини, які постраждали від окупантів. Сім’я медсестри Олени з села Шпитьки під Києвом житиме в новому каркасному будинку, який, на прохання співачки, звели в рекордні строки.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Лободи.

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Подробиці відбудування

21 березня минулого року в дерев’яний будинок, де мешкала медсестра "Охматдиту" Олена, разом з чоловіком та донькою, потрапив осколок від російського "Граду". Оселя здійнялася в лічені хвилини — пожежники, що приїхали за викликом, застали лише купу металобрухту та фундамент.

Про трагедію, що трапилася поряд з рідним Ірпенем Світлана Лобода випадково дізналася з новин. Тоді ж і вирішила розшукати сім’ю та допомогти їм — направити кошти з прослуховувань свого нового альбому Made in U на новий дім для Олени з чоловіком та донькою. Після трагедії сім’я переїхала в саморобний фургончик, поруч з залишками колишнього будинку.

До суми з прослуховування альбому співачка також доклала виручені кошти з гастрольного туру Німеччиною. Доєднався до збору і фонд SaveHome, що виділив додаткові 400 тисяч гривень, а також розробив план дій та скоординував побудову нової оселі за чотири місяці. Загальна вартість будинку, зведеного за новітньою каркасною технологією — майже 2 млн гривень.

"Будинок збудовано і сьогодні для мене це велике свято, я дуже щаслива! Хочу привітати та обійняти Олену з чоловіком та донькою, що вже за кілька тижнів, по завершенню внутрішніх робіт, зможуть переїхати в новий дім. А також подякувати своїм прихильникам зі всього світу за те, що зробили цей подарунок можливим. Нова оселя — це дуже щемливо. Нехай вона стане початком нового світлого, теплого, мирного розділу в історії їх прекрасної сім’ї", — розповіла Лобода.

Наразі родина планує забрати до себе матір чоловіка, що проживає в Херсонській області.

"Там дуже небезпечно, бо ведуться бойові дії, а її будинку не стало після окупації. Будемо проживати великою сім’єю. Головне — затишок, комфорт і гармонія. Для нас це буде крок в нове життя", — розповіла Лободі пані Олена.

Медсестра Олена з родиною. Фото: менеджмент Світлани Лободи

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві. Також ми розповідали, що Лобода показала свої тренування перед концертами-марафонами.