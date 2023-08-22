Лобода помогла отстроить жилье медсестры, дом которой уничтожили оккупанты

Певица Светлана Лобода и медсестра Елена с семьей. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода присоединилась к восстановлению жилья еще одной украинской семьи, пострадавших от оккупантов. Семья медсестры Елены из села Шпитьки под Киевом будет жить в новом каркасном доме, который, по просьбе певицы, построили в рекордные сроки.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Лободы.

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Подробности восстановления

21 марта прошлого года в деревянный дом, где жила медсестра "Охматдита" Елена, вместе с мужем и дочерью, попал осколок от российского "Града". Дом загорелся в считанные минуты — приехавшие по вызову пожарные застали лишь кучу металлолома и фундамент.

О трагедии, которая произошла рядом с родным Ирпенем Светлана Лобода, случайно узнала из новостей. Тогда же решила разыскать семью и помочь им — направить средства с прослушивания своего нового альбома Made in U на новый дом для Елены с мужем и дочерью. После трагедии семья переехала в самодельный фургончик рядом с остатками бывшего дома.

К сумме прослушивания альбома певица также приложила вырученные средства из гастрольного тура по Германии. Присоединился к сбору и фонд SaveHome, который выделил дополнительные 400 тысяч гривен, а также разработал план действий и скоординировал строительство нового дома за четыре месяца. Общая стоимость дома, построенного по новейшей каркасной технологии, — почти 2 млн гривен.

"Дом построен и сегодня для меня этот большой праздник, я очень счастлива! Хочу поздравить и обнять Елену с мужем и дочерью, что уже через несколько недель, по завершению внутренних работ, смогут переехать в новый дом. А также поблагодарить своих поклонников со всего мира за то, что сделали этот подарок возможным. Новый дом — это очень трогательное. Пусть он станет началом нового светлого, теплого, мирного раздела в истории их прекрасной семьи", — рассказала Лобода.

Теперь семья планирует забрать к себе мать мужа, проживающей в Херсонской области.

"Там очень опасно, потому что ведутся боевые действия, а ее дома не стало после оккупации. Будем проживать большой семьей. Главное — уют, комфорт и гармония. Для нас это будет шаг в новую жизнь", — рассказала Лободе Елена.

Медсестра Елена с семьей. Фото: менеджмент Светланы Лободы

Напомним, ранее мы писали, что Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве. Также мы рассказывали, что Лобода показала свои тренировки перед концертами-марафонами.