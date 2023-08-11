Світлана Лобода показала свої тренування перед концертами-марафонами

Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода показала свої напружені тренування. Зірка, відома своїми яскравими шоу, похизувалась фігурою під час напружених занять.

Фото артистка виклала у своєму Instagram.

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Світлана Лобода зараз в Європі з концертами. Артистка показала, як присвячує вільний час у гримерній перед шоу спорту. Співачка запостила відео, на якому займається у шортах та топі.

"Кожен концерт — марафон. І до них потрібно готуватися. Рахую хвилини до зустрічі", — підписала світлину артистка.

Співачка Світлана Лобода провела майже місяць подорожуючи Україною, приділивши особливу увагу східним областям та фронтовій зоні. В імпровізованому блозі артистки, окрім іншого — візит до військових на "нулі" та в Київському госпіталі, зустрічі з волонтерами в Запоріжжі і Херсоні, знайомства з місцевими жителями в Дніпрі, Миколаєві, Кривому Розі та Харкові.

Лобода вирішила не приховувати і те, що залишалося за кадром самих візитів — сон в машині, хот-доги на заправках та ночівлі в бомбосховищі.

Раніше Світлана Лобода показала рідкісні кадри свого приватного відеощоденника з поїздки Україною. Зірка побувала у різних куточках країни.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.