LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти
Співачка LOBODA допомагає власникам зруйнованої квартири на провулку Гнатюка в Ірпені відновити житло. Помешкання постраждало в наслідок російської агресії.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.
Будинок постраждав від ворожого снаряду
На початку повномасштабного вторгнення родина Юрія дивом врятувалися з-під російської окупації Ірпеня, втім вберегти квартиру від потрапляння руйнівного снаряду не вдалося.
За словами чоловіка, його родина зверталася до багатьох установ, щоб отримати допомогу, але результату не було. Співачка LOBODA вирішила допомогти з цим питанням.
"Ірпінь — моє рідне місто і той біль та жах, який довелося пройти його жителям крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому - це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах", — коментує Світлана Лобода.
Основні роботи з відновлення оселі планують завершити найближчими місяцями.
Раніше Лобода допомогла відбудувати житло медсестри, будинок якої знищили окупанти.
Нагадаємо, раніше Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві.