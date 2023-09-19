Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти arrow

LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти

19 вересня 2023 10:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти
Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка LOBODA допомагає власникам зруйнованої квартири на провулку Гнатюка в Ірпені відновити житло. Помешкання постраждало в наслідок російської агресії.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

Читайте також:

Будинок постраждав від ворожого снаряду

На початку повномасштабного вторгнення родина Юрія дивом врятувалися з-під російської окупації Ірпеня, втім вберегти квартиру від потрапляння руйнівного снаряду не вдалося.

 

LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти. Фото: менеджмент зірки
LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти. Фото: менеджмент зірки

 

LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти. Фото: менеджмент зірки
LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти. Фото: менеджмент зірки

 

Знищенний росіянами будинок. Фото: менеджмент зірки
Знищенний росіянами будинок. Фото: менеджмент зірки

За словами чоловіка, його родина зверталася до багатьох установ, щоб отримати допомогу, але результату не було. Співачка LOBODA вирішила допомогти з цим питанням.

"Ірпінь — моє рідне місто і той біль та жах, який довелося пройти його жителям крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому - це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах", — коментує Світлана Лобода.

Основні роботи з відновлення оселі планують завершити найближчими місяцями.

Раніше Лобода допомогла відбудувати житло медсестри, будинок якої знищили окупанти.

Нагадаємо, раніше Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз