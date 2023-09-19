Співачка Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Співачка LOBODA допомагає власникам зруйнованої квартири на провулку Гнатюка в Ірпені відновити житло. Помешкання постраждало в наслідок російської агресії.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Будинок постраждав від ворожого снаряду

На початку повномасштабного вторгнення родина Юрія дивом врятувалися з-під російської окупації Ірпеня, втім вберегти квартиру від потрапляння руйнівного снаряду не вдалося.

LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти. Фото: менеджмент зірки

LOBODA допоможе родині, квартиру яких знищили російські окупанти. Фото: менеджмент зірки

Знищенний росіянами будинок. Фото: менеджмент зірки

За словами чоловіка, його родина зверталася до багатьох установ, щоб отримати допомогу, але результату не було. Співачка LOBODA вирішила допомогти з цим питанням.

"Ірпінь — моє рідне місто і той біль та жах, який довелося пройти його жителям крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому - це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах", — коментує Світлана Лобода.

Основні роботи з відновлення оселі планують завершити найближчими місяцями.

Раніше Лобода допомогла відбудувати житло медсестри, будинок якої знищили окупанти.

Нагадаємо, раніше Лобода завітала до Центру гуманітарної допомоги у Варшаві.