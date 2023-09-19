Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты arrow

LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты

19 сентября 2023 10:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица LOBODA помогает владельцам разрушенной квартиры в Ирпене восстановить жилье. Здание пострадало в результате российской агрессии.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

Читайте также:

Дом пострадал от вражеского снаряда

В начале полномасштабного вторжения семья Юрия чудом спаслась из-под российской оккупации Ирпеня, но уберечь квартиру от попадания разрушительного снаряда не удалось.

 

LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты. Фото: менеджмент звезды
LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты. Фото: менеджмент звезды

 

LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты. Фото: менеджмент звезды
LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты. Фото: менеджмент звезды

 

Разрушенный дом в Ирпине. Фото: менеджмент звезды
Разрушенный дом в Ирпине. Фото: менеджмент звезды

По словам мужчины, его семья обращалась во многие учреждения, чтобы получить помощь, но результата не было. Певица LOBODA решила помочь с этим вопросом.

"Ирпень — мой родной город и та боль и ужас, который пришлось пройти его жителям разрывает сердце каждый день. Помогать людям возвращаться домой — это помогать им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", — комментирует Светлана Лобода.

Основные работы по восстановлению дома планируют завершить в ближайшие месяцы.

Ранее Лобода помогла отстроить жилье медсестры, дом которой уничтожили оккупанты.

Напомним, ранее Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз