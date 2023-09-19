Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица LOBODA помогает владельцам разрушенной квартиры в Ирпене восстановить жилье. Здание пострадало в результате российской агрессии.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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В начале полномасштабного вторжения семья Юрия чудом спаслась из-под российской оккупации Ирпеня, но уберечь квартиру от попадания разрушительного снаряда не удалось.

LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты. Фото: менеджмент звезды

LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты. Фото: менеджмент звезды

Разрушенный дом в Ирпине. Фото: менеджмент звезды

По словам мужчины, его семья обращалась во многие учреждения, чтобы получить помощь, но результата не было. Певица LOBODA решила помочь с этим вопросом.

"Ирпень — мой родной город и та боль и ужас, который пришлось пройти его жителям разрывает сердце каждый день. Помогать людям возвращаться домой — это помогать им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", — комментирует Светлана Лобода.

Основные работы по восстановлению дома планируют завершить в ближайшие месяцы.

Ранее Лобода помогла отстроить жилье медсестры, дом которой уничтожили оккупанты.

Напомним, ранее Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве.