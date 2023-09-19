LOBODA поможет семье, квартиру которых уничтожили российские оккупанты
Певица LOBODA помогает владельцам разрушенной квартиры в Ирпене восстановить жилье. Здание пострадало в результате российской агрессии.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.
Дом пострадал от вражеского снаряда
В начале полномасштабного вторжения семья Юрия чудом спаслась из-под российской оккупации Ирпеня, но уберечь квартиру от попадания разрушительного снаряда не удалось.
По словам мужчины, его семья обращалась во многие учреждения, чтобы получить помощь, но результата не было. Певица LOBODA решила помочь с этим вопросом.
"Ирпень — мой родной город и та боль и ужас, который пришлось пройти его жителям разрывает сердце каждый день. Помогать людям возвращаться домой — это помогать им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", — комментирует Светлана Лобода.
Основные работы по восстановлению дома планируют завершить в ближайшие месяцы.
Ранее Лобода помогла отстроить жилье медсестры, дом которой уничтожили оккупанты.
Напомним, ранее Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве.