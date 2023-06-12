Война в Украине: Лобода эмоционально выступила в поддержку Украины

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода выступила в Риге. Звезда заявила, что деньги от концерта пойдут на поддержку пострадавших от подрыва Кахвоской ГЭС.

Об этом артистка рассказала в Instagram .

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Деньги для пострадавших в Херсонской области

Во время концерта артистка спела свои хиты. А позже вышла на сцену с украинским флагом и произнесла эмоциональную речь.

"Счастье выходить на сцену и знать, что перед тобой не просто люди, которым нравится твоя музыка, а только те, кто разделяет твои взгляды, верит тебе и любит твою страну!, — написала Светлана Лобода и добавила. — Сегодня я хочу направить помощь жителям Херсонщины, которым она сегодня особенно нужна. Вместе отстроим Украину! А через ад должны пройти те, кто замахнулся на нашу Великую Землю".

Фоловеры отметили щедрость артистки, но спросили, если она так любит свою страну, почему пост в социальной сети сделала на русским.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial/

Скриншот instagram.com/lobodaofficial/

Скриншот instagram.com/lobodaofficial/

Сразу после трагедии в Херсонской области артистка заявила, что готова предоставить квартиру в Киеве многодетной семье, пострадавшей после подрыва Каховской ГЭС.

Ранее стало известно, что после подрыва Каховской ГЭС, приведшего к экологической и гуманитарной катастрофе на юге нашей страны, украинские знаменитости приобщились к сбору средств на помощь. Креативно к этой благотворительной инициативе подошел шоумен Анатолий Анатолич.

Напомним, певица Руслана обратилась к мировому сообществу за помощью. Звезда призвала помочь с эвакуацией пострадавших после подрыва россиянами Каховской ГЭС.