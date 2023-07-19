LOBODA у відео на новий україномовний трек постала у зухвалому образі

Співачка Світлана Лобода. Фото: LOBODA

Співачка LOBODA представила основний ролик з цілої серії, присвяченій новому синглу, які співачка знімала по Україні та світу. У новому відео зірка роз'їжджає на байку нічним містом.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Байкерка LOBODA

14 липня LOBODA презентувала новий україномовний сингл SPOGADY, в якому підняла гострі теми правди та ціни репутації. Танцювальний трек миттєво викликав бурхливу реакцію українців, які підняли прем’єру в топи національних чартів.

Сьогодні на своєму офіційному YouTube-каналі співачка оприлюднила відео роботу на SPOGADY. В ролику LOBODA приміряла на себе роль байкерки, розсікаючи нічним містом на мотоциклі у стильному та ледь зухвалому образі: чорна шкірянка куртка, вкрита блискучим камінням, шкіряні штани та мінімалістичні підбори з мерехтливими вставками. Лірик-відео знімали в Ризі.

Співачка вже презентувала ряд роликів, відзнятих в Україні, Латвії та Грузії.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода заявила, що готова допомогти постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

Раніше Лобода опублікувала відео з Херсона.