Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лобода примерила образ Барби на отдыхе arrow

Лобода примерила образ Барби на отдыхе

25 июля 2023 13:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лобода примерила образ Барби на отдыхе
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Светлана Лобода на волне популярности фильма о Барби решила примирить легендарный розовый образ. Звезда вызвала у поклонников неоднозначную реакцию.

Фото в топе и шортах артистка выложила в своем Instagram.

Читайте также:

Лобода в Барби-стайл

Светлана Лобода поделилась серией фотографий из живописного уголка. На снимках звезда гуляет в розовом комплекте, выгодно подчеркивающем ее роскошные формы.

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

 

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Жизнь — это больше, чем быть просто красивой Барби, нужно быть хорошим человеком", — прокомментировала фото певица.

Поклонники артистки начали активно комментировать ее пост. Некоторым показалось, что образ получился слишком откровенным, ведь на певице не было белья, кто-то начал спрашивать, почему она сейчас не в Украине, а некоторые просто делали ей комплименты, отмечая силу воли, которую она демонстрирует своими упорными тренировками в спортзале.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.

Ранее Лобода опубликовала видео из Херсона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз