Лобода примерила образ Барби на отдыхе

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода на волне популярности фильма о Барби решила примирить легендарный розовый образ. Звезда вызвала у поклонников неоднозначную реакцию.

Фото в топе и шортах артистка выложила в своем Instagram.

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Светлана Лобода поделилась серией фотографий из живописного уголка. На снимках звезда гуляет в розовом комплекте, выгодно подчеркивающем ее роскошные формы.

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

"Жизнь — это больше, чем быть просто красивой Барби, нужно быть хорошим человеком", — прокомментировала фото певица.

Поклонники артистки начали активно комментировать ее пост. Некоторым показалось, что образ получился слишком откровенным, ведь на певице не было белья, кто-то начал спрашивать, почему она сейчас не в Украине, а некоторые просто делали ей комплименты, отмечая силу воли, которую она демонстрирует своими упорными тренировками в спортзале.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.

Ранее Лобода опубликовала видео из Херсона.