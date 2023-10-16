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Лобода прокоментувала, чи співала вона в Дубаї для росіян

16 жовтня 2023 22:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лобода прокоментувала, чи співала вона в Дубаї для росіян
Співачка Світлана Лобода в Дубаї. Скриншот: YouTube/lobodaa
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Останнім часом в співачки Світлани Лободи концерт за концертом за кордоном. І мова йде не про сольні виступи артистки у своєму турне. Артистка активно виступає на приватних вечірках. На одному з корпоративів у Дубаї (ОАЕ) 40-річна співачка була на одній сцені з двома росіянами. Після оприлюднення цієї інформації пропутінською блогеркою Альоною Блін Світлана прокоментувала свою участь на корпоративі. 

Про це повідомляє музичний портал "МУЗВАР".

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Вечірка відбулась у люксовому готелі Bvlgari. Захід вів російський ведучий Олександр Бєлов, а гостей, окрім Лободи, розважали ілюзіоніст з країни-терориста та шведсько-іранський співак Араш, який відомий завдяки хіту "Восточные сказки". Його він, до речі і виконав на корпоративі. Вечірка була на честь іменинниці на ім’я Христина.

Лобода, яка від початку повномасштабної війни в Україні пішла з російського шоу-бізнесу та записала чимало нових пісень державною мовою, на корпоративі їх не виконала. 

Лобода трекліст
Плейліст Лободи в Дубаї. Скриншот: Telegram/neopra_blin

Після того як в соцмережах почали активно обговорювати виступ Світлани з росіянами, менеджмент співачки не промовчав.

"Кожне замовлення, що надходить до артиста, ретельно перевіряється менеджментом на відповідність його позиції, що була заявлена раніше. Замовницею концерту Світлани Лободи 15.10, що пройшов у місті Дубаї була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного чи приватного характеру заходу, ця позиція також залишається незмінною", — заявили в команді Лободи порталу "МУЗВАР"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта. Також ми розповідали, що Лобода у бронежилеті привітала захисників і розповіла про свою доброчинність.

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