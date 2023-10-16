Лобода прокомментировала, пела ли она в Дубае для россиян

Певица Светлана Лобода в Дубае. Скриншот: YouTube/lobodaa

В последнее время у певицы Светланы Лободы концерт за концертом за границей. И речь идет не о сольных выступлениях артистки в своем турне. Артистка активно выступает на частных вечеринках. На одном из корпоративов в Дубае (ОАЭ) 40-летняя певица была на одной сцене с двумя россиянами. После обнародования этой информации пропутинской блогершей Аленой Блин Светлана прокомментировала свое участие на корпоративе.

Об этом сообщает музыкальный портал "МУЗВАР".

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Вечеринка состоялась в люксовой гостинице Bvlgari. Мероприятие вел российский ведущий Александр Белов, а гостей, кроме Лободы, развлекали иллюзионист из страны-террориста и шведско-иранский певец Араш, известный благодаря хиту "Восточные сказки". Его он, кстати, и исполнил на корпоративе. Вечеринка была в честь именинницы по имени Кристина.

Лобода, которая с начала полномасштабной войны в Украине ушла из российского шоу-бизнеса и записала немало новых песен на государственном языке, на корпоративе их не исполнила.

Плейлист Лободы в Дубае. Скриншот: Telegram/neopra_blin

После того как в соцсетях начали активно обсуждать выступление Светланы с россиянами, менеджмент певицы не промолчал.

"Каждый заказ, поступающий к артисту, тщательно проверяется менеджментом на соответствие его заявленной ранее позиции. Заказчиком концерта Светланы Лободы 15.10, прошедшего в городе Дубай была гражданка Казахстана, поклонница Светланы. Состав каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в оригинале, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной", — заявили в команде Лободы порталу "МУЗВАР"

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита. Также мы рассказывали, что Лобода в бронежилете поздравила защитников и рассказала о своей благотворительности.