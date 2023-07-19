LOBODA в видео на новый украиноязычный трек предстала в дерзком образе

Певица Светлана Лобода. Фото: LOBODA

Певица LOBODA представила основной ролик из целой серии, посвященной новому синглу, которые снимала певица по Украине и миру. В новом видео звезда разъезжает на байке по ночному городу.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

Читайте также:

Байкерша LOBODA

14 июля LOBODA представила новый украиноязычный сингл SPOGADY, в котором подняла острые темы правды и цены репутации. Танцевальный трек мгновенно вызвал бурную реакцию украинцев, поднявших премьеру в топы национальных чартов.

Сегодня на своем официальном YouTube-канале певица обнародовала видеоработу на SPOGADY. В ролике LOBODA примеряла на себя роль байкерши, рассекая по ночному городу на мотоцикле в стильном и немного дерзком образе: черная кожаная куртка, покрытая блестящими камнями, кожаные брюки и туфли с мерцающими вставками. Лирик-видео снимали в Риге.

Певица уже представила ряд роликов, отснятых в Украине, Латвии и Грузии.

Напомним, певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС.

Ранее Лобода опубликовала видео из Херсона.