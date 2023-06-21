Лобода в Херсоне спела песню Скрябина: реакция соцсетей

Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial

Накануне певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. После концерта в Риге (Латвия) артистка отправилась в Украину. Лобода опубликовала видео из Херсона.

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях певицы.

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На видео певица, которая в первую неделю полномасштабной войны уехала из России, под аккомпанемент гитариста поет песню "Нікому то не треба" Кузьмы Скрябина.

"Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь", — подписала видео Лобода.

Реакция соцсетей

За более год полномасштабной войны отношение к Лободе в обществе остается кардинально разным. Кто-то видит в благотворительности певицы попытку "отбелить" свою репутацию. Эта категория украинцев не верит в искренность Лободы, которая до 24 февраля работала в России.

Другие же считают, что в отличие от Ани Лорак, Регины Тодоренко, Анны Дзюбы (Asti), Таисии Повалий, Миши Марвина, Анны Седоковой и других украинцев, оставшихся работать в РФ, Лободе хватило смелости оставить все в России и активно помогать Родине.

Под новым видео из Херсона мнения пользователей соцсетей также разделились. Из представителей шоу-бизнеса первыми Светлану поддержали клипмейкер, продюсер Алан Бадоев и блогер Анатолий Анатолич.

Скриншот: Instagram/lobodaofficial

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Напомним, ранее мы писали, что блогерша Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с Лободой. Также мы рассказывали, что в Киеве отменили выступление Лободы.