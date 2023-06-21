Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лобода в Херсоне спела песню Скрябина: реакция соцсетей arrow

Лобода в Херсоне спела песню Скрябина: реакция соцсетей

21 июня 2023 15:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лобода в Херсоне спела песню Скрябина: реакция соцсетей
Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне певица Светлана Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. После концерта в Риге (Латвия) артистка отправилась в Украину. Лобода опубликовала видео из Херсона.

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях певицы.

Читайте также:

Лобода в Херсоне

На видео певица, которая в первую неделю полномасштабной войны уехала из России, под аккомпанемент гитариста поет песню "Нікому то не треба" Кузьмы Скрябина.

"Каждый из нас может корить себя за ошибки, которые были вчера или собраться вместе, отбросить лишнее и делать все возможное для счастливого завтра. Сегодня я выбираю быть здесь", подписала видео Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Реакция соцсетей

За более год полномасштабной войны отношение к Лободе в обществе остается кардинально разным. Кто-то видит в благотворительности певицы попытку "отбелить" свою репутацию. Эта категория украинцев не верит в искренность Лободы, которая до 24 февраля работала в России.

Другие же считают, что в отличие от Ани Лорак, Регины Тодоренко, Анны Дзюбы (Asti), Таисии Повалий, Миши Марвина, Анны Седоковой и других украинцев, оставшихся работать в РФ, Лободе хватило смелости оставить все в России и активно помогать Родине.

Под новым видео из Херсона мнения пользователей соцсетей также разделились. Из представителей шоу-бизнеса первыми Светлану поддержали клипмейкер, продюсер Алан Бадоев и блогер Анатолий Анатолич.

Скриншот: Instagram/lobodaofficial
  • Аж мурашки от сильного духа Лободы
  • Свету можно любить или нет! Это дело каждого. Но сейчас она здесь, с украинцами
  • Да это разве певица? Моя собака лучше лает

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с Лободой. Также мы рассказывали, что в Киеве отменили выступление Лободы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас