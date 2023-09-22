Настя Каменських здивувала неочікуваним дуетом

Співачка Настя Каменьских. Фото: менеджмент артисток.

Співачки Настя Каменських (NK) та SWOIIA представили спільний трек "Сяйво". Артистки заспівали разом, щоб нагадати про світанок у житті кожного із нас.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артисток.

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"Сяйво" — пісня, яка надихає та заряджає у цей нелегкий період. Ми усі пам’ятаємо, що найтемніші часи — перед світанком. Зараз усі українці мріють про світанок без тривог. Всередині кожного із нас є внутрішнє сяйво і коли більше, ніж сорок мільйонів українців поєднують це сяйво в неймовірної потужності потік, він має принести в життя кожного світло і добрі події. Саме тому мені прийшла ідея створити таку пісню", — пояснює NK.

Відео "Сяйво" створив креативний директор "Євробачення 2023" від України, режисер-постановник та кліпмейкер Герман Нєнов. З NK | Настею Каменських вони працюють вже не перший рік.

Співачка Настя Каменьских та SWOIIA. Фото: менеджмент артисток.

"Ідея пісні "Сяйво" народилась у Насті, я додала туди свої емоції і почуття, вклала усю душу, так народилась ця творча колаборація. Це був дуже гармонійний творчий період, ми з Настею в процесі створення треку ідеально доповнювали одна одну, адже співати про світло і добро — це завжди неймовірна надихаюче. Зйомка відео "Сяйво" вчергове довела, що ми — споріднені душі. Ми провели з Настею на знімальному майданчику цілий день, за цей час ми не тільки не втомились, а, навпаки, в нас стався потужний енергообмін, ми надихались одна одною!", — коментує роботу SWOIIA.

Також Герман Нєнов розказав про ідею кліпу: відео — кольорова палітра емоційного стану кожного українця цієї осені. Чорний — колір скорботи і туги, яку зараз відчуває в своєму серці кожен з нас. Білий — колір світла, чистоти сердець, думок кожного з нас. Помаранчевий — колір світанку, надії та віри у світле майбутнє. А срібний колір символізує сталеві незламні серця кожного з нас. Саме мовою кольорів режисер намагався сформувати настрій цієї відеороботи і зробити її максимально теплою та чистою.

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