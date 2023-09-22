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LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева

22 сентября 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
LOBODA устроила экстремальные танцы на одном из самых больших шоссе Киева
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица LOBODA представила свой новый альбом "Made in U. Mixes". В него вошли 8 ремиксов на треки из оригинального альбома, вышедшего весной этого года, а также бонус-микс на хит SPOGADY.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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LOBODA представила новый альбом и клип

Вместе с альбомом певица презентовала видеоклип на новую версию хита "Градус 100", режиссером которого выступил Инди Хаит. Видео было снято в Киеве на одном из самых широких шоссе города. В связи с невозможностью перекрыть трассу с интенсивным движением машин более чем на несколько минут клип снимали в экстремальных условиях. Танцуя, Лобода легко прошла мимо бешеного потока машин, несшихся на нее со сверхзвуковой скоростью. Кульминацией сюжетной линии стал разбивающийся вдребезги автомобиль, который на полной скорости врезается в певицу, которая стоит посреди дороги.

 

"Я благодарна своим поклонникам, которые сегодня живут во всем мире, за вдохновение. После успешного альбома Made in U мне захотелось дать новую жизнь вашим любимым песням. Как бы трудно мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя…иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня — с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несгибаемые стены", — комментирует премьеру LOBODA.

Над ремиксами "Made in U. Mixes" работали саунд-продюсеры и аранжировщики из Украины и Европы под чутким руководством самой певицы. Альбом написан в лучших традициях альтернативной танцевальной музыки с элементами дип-хауса и живых инструментов.

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