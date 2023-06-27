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Лобода впервые прокомментировала свое скандальное выступление в Харькове

27 июня 2023 09:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лобода впервые прокомментировала свое скандальное выступление в Харькове
Певица Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На днях певица Светлана Лобода дала концерт у харьковского зоопарка. Во время выступления артистка публично высмеяла 16-летнюю Дарью Вдовенко, пришедшую на выступление с плакатом "Харьков без Лободы".

После болльшого резонанаса, певица публично извинилась в своем Instagram перед Дарьей.

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Неудачно пошутила

По словам Лободы, ей важно быть услышанной, к тому же она не хотела никого обидеть во время своего концерта.

"Вчера состоялся мой концерт в Харькове. Собралось много людей, военных — я была очень взволнована. Увидела девушку, которая стояла с плакатом "Харьков без Лободы", поздоровалась с ней и мы начали концерт. Я и моя команда не сопротивлялись девушке, и никто ее не трогал. Но, я хочу извиниться перед Дарьей и ее родителями. Я никого не хотела обидеть — таких целей и намерений у меня точно не было", — начала артистка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Лобода убеждает, что просто пыталась как-то разрядить обстановку и неудачно пошутила. Именно за это извиняется артистка.

"Я хочу быть полезной, быть в стране, которую я очень люблю, в которой живет моя команда, мои близкие родственники, мои родители. Хочу помогать и делать все возможное для страны, которая переживает очень тяжелое время. И я хочу помогать украинцам устоять. Мои корни здесь и я буду с Украиной до конца", — заверила артистка.

Инцидент вызвал бурную реакцию украинцев. Свою позицию высказала и телеведущая Екатерина Осадчая. Она упрекнула Лободу в публичном унижении несовершеннолетней активистки.

Напомним, Светлана Лобода в Херсоне спела песню Кузьмы Скрябина: реакция соцсетей.

Ранее мы рассказывали, что блогерша Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с Лободой.

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