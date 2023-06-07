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Лобода заявила, что готова помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

7 июня 2023 20:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Підрив Каховської ГЕС: Лобода готова надати квартиру у Києві постраждалим
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Светлана Лобода эмоционально отреагировала на трагедию в Херсонской области. Звезда предложила помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

Звезда рассказала об этом в своем Instagram.

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По словам артистки, сейчас многие ее друзья едут на место трагедии, чтобы помочь пострадавшим. Сама артистка тоже готова оказать поддержку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

"Второй день я не могу ни о чем думать. Трагедия на Новокаховской ГЭС это — катастрофа уровня Чернобыльской АЭС и весь мир молчит!, — говорит певица и добавляет, - Также я хочу предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, чей родной дом, а с ним надежды и мечты, потопила Россия. Ключевая роль каждого из нас сейчас — собрать вместе все свои силы, объединиться, помогать и никогда, никогда не оставаться равнодушными. Я прошу вас верить, поддерживать друг друга и никогда не терять уверенность в том, что справедливости — быть. Российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, кормившей весь мир".

Певица также сообщила, что уже со своей командой передала 100 000 гривен благотворительному фонду, помогающему детям и семьям, пострадавшим от трагедии после подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, певица Руслана обратилась к мировому сообществу за помощью. Звезда призвала помочь с эвакуацией пострадавших после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Ранее известный украинский рэпер Потап высказался об очередном преступлении россиян. Популярный артист прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, который совершила Россия, и рассказал о начале агонии.

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