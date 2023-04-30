Лондонское кабаре провело костюмированную репетицию коронации Чарльза III и Камиллы: фотоотчет

Британские актеры репетируют кабаре-шоу Kings&Queens. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Менее недели остается до торжественной коронации Чарльза III и Камиллы, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Великобритания будет праздновать три дня. Также пройдут немало культурных мероприятий и уличных гуляний. К своему шоу готовится и известный клуб кабаре в Лондоне.

Новини.LIVE покажет кадры с генеральной костюмированной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы, которые увидят гости кабаре.

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Актер Джеймс Пуллум играет роль британского короля Чарльза III. Его коллега Эллиша Уилтшир превратилась в королеву-консорта Камиллу. Они и другие актеры провели генеральную репетицию яркого кабаре-шоу Kings&Queens.

Другие актрисы сыграли королев Викторию и Елизавета II, которые "восстали" из могил и посетили коронацию своего отпрыска.

Актрисы кабаре-шоу Kings&Queens выходят на сцену. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Актеры кабаре-шоу Kings&Queens на сцене. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Актеры кабаре-шоу Kings&Queens фотографируются. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Актеры кабаре-шоу Kings & Queens готовятся к фотосессии. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Актеры кабаре-шоу Kings&Queens настраиваются перед генеральной репетицией. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Актриса Эллиша Уилтшир превратилась в королеву-консорта Камиллу. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Расписание празднования

Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная проходка; появление на балконе Букингемского дворца.

Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.

В концерте в Виндзоре хедлайнерами выступят Кэти Перри и Лайонел Ричи. Также на концерте в честь Чарльза III споют Андреа Бочелли, группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.

Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.

Напомним, ранее мы писали, что отец Меган Маркл показал снимок, который она скрывала от посторонних глаз. Также мы рассказывали, что создатели сериала "Корона" показали первые кадры с молодыми Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.