Лондонское кабаре провело костюмированную репетицию коронации Чарльза III и Камиллы: фотоотчет
Менее недели остается до торжественной коронации Чарльза III и Камиллы, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Великобритания будет праздновать три дня. Также пройдут немало культурных мероприятий и уличных гуляний. К своему шоу готовится и известный клуб кабаре в Лондоне.
Новини.LIVE покажет кадры с генеральной костюмированной репетиции коронации Чарльза III и Камиллы, которые увидят гости кабаре.
Актер Джеймс Пуллум играет роль британского короля Чарльза III. Его коллега Эллиша Уилтшир превратилась в королеву-консорта Камиллу. Они и другие актеры провели генеральную репетицию яркого кабаре-шоу Kings&Queens.
Другие актрисы сыграли королев Викторию и Елизавета II, которые "восстали" из могил и посетили коронацию своего отпрыска.
Расписание празднования
Суббота, 6 мая: коронационная служба в Вестминстерском аббатстве; коронационная проходка; появление на балконе Букингемского дворца.
Воскресенье, 7 мая: концерт и световое шоу в Виндзорском замке; уличные вечеринки. Это традиционные празднования, которые могут устраивать жители отдельных улиц или кварталов. На них следует подавать предварительные заявки, чтобы полиция, если они будут одобрены, могла перекрыть движение.
В концерте в Виндзоре хедлайнерами выступят Кэти Перри и Лайонел Ричи. Также на концерте в честь Чарльза III споют Андреа Бочелли, группа Take That, Брин Терфель, Алексис Френч и Фрея Райдингс.
Понедельник, 8 мая: дополнительный выходной, а также День помощи (Big Help Out), в котором граждан Соединенного Королевства призывают принять участие в волонтерских программах.
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