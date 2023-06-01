Лорак привезла стиралку беженцам из Донбасса, которые живут под Москвой: видео

Певица Ани Лорак. Фото: Google

Владелица украинского гражданства, певица Ани Лорак, в Международный день защиты детей, на камеру поехала вручать стиральную машину беженцам из Донбасса. Правда, те живут не в Европе или другом регионе мира, а по соседству с ней — в Подмосковье.

Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов, который и опубликовал видео.

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Ани Лорак посетила беженцев из Донбасса, Ивана и Татьяну, у которых двое детей. Год назад из-за полномасштабной войны украинцам пришлось покинуть Луганскую область. Впрочем, поехали они не в Европу, транзитом через Россию, а в город Звенигород, Московской области. Там они живут вместе с двухлетним сыном и 11-летней дочерью.

Звездная предательница решила поддержать беженцев и в окружении фотокамер и охраны посетила Ивана и Татьяну, которые якобы не ожидали визита Лорак. Каролина Куек (настоящее имя певицы) подарила им новую стиральную машину (впрочем, достоверно неизвестно, из Ирпеня, Бучи она, или на самом деле новая из Китая), одежду для детей, средства гигиены, чистящие средства и немного еды.

После непродолжительной беседы Лорак сделала несколько фото и побежала дальше по своим коллаборантским делам.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак призвала подписчиков переводить деньги на счет одного из российских благотворительных фондов, который "заботится" об украинских детях на оккупированных территориях.

Также мы рассказывали, что украинцы массово "троллят" Ани Лорак благодарностями за помощь ВСУ.