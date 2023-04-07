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Лорак рассказала, как "выгуливала" иностранца в столице страны-террориста во время войны

7 апреля 2023 12:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Ани Лорак с бойфрендом Исааком Виджраком. Фото: Instagram/anilorak
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Владелец украинского гражданства, певица Ани Лорак, впервые с начала полномасштабной войны дала большое интервью. В нем она вспомнила и украинскую власть, и якобы угрозы, и заявила, что ее земляки потом будут извиняться перед ней.

Впрочем, предательница рассказала и о своей личной жизни.

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В феврале Лорак рассекретила своего бойфренда. Исаак Виджрак живет в Испании и преподает йогу. Также он увлекается философией. Известно, что у мужчины есть маленький сын. Предательница давно знакома с Исааком, и именно он помог ей пережить развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Лорак живет с дочерью и родственниками в закрытом элитном комплексе под Москвой. Иногда она прилетает к возлюбленному в Испанию. Впрочем, Исаак уже побывал в россии. Каролина Куек (настоящее имя певицы) познакомила его с друзьями и провела экскурсии по столице страны-террориста.

"Если честно, он в восторге, он не ожидал. Я познакомила его с друзьями. Ментально, все его как-то полюбили. Ему очень понравился город, атмосфера. Он, кстати, приехал на свой день рождения. Мы праздновали в большом, но одновременно и тесном, кругу. Он даже воображения не имел, что здесь (в россии. — Ред.) происходит. И он просто был в шоке от красоты, кухни", — "прощебетала" пропутинской журналистке Лорак.

Фрагмент в видео — с 29:27

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова "потроллила" Ани Лорак из-за ее заявлений о "политической травле" в Украине. Также мы рассказывали, что в россии начали отменять запланированные концерты Лорак.

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