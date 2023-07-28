Лорак отыграла третий концерт подряд в Турции: что предательница разрешила россиянам

Певица Ани Лорак. Фото: Google

Обладательница украинского гражданства Ани Лорак уже третий вечер подряд собирает полные залы в турецких отелях, где преимущественно отдыхают россияне. Несмотря на возмущение местной украинской общины и заявления работника Консульства Украины в Анталии, Александра Воронина относительно отмены концертов Каролины Куек (настоящее имя певицы), та с большой командой колесит туристическим городам.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

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Выступает как ни в чем не бывало

В то время как украинские знаменитости дают благотворительные концерты и собирают деньги на ВСУ и другие нужды, Ани Лорак общается на русском языке на сцене, исполняет свои хиты и говорит теплые слова гражданам страны-агрессора, отдыхающим в Турции.

То, что не было никаких беспорядков и протестов даже возле локации, говорит об отсутствии украинцев в сети отелей Nirvana, где дала два последних концерта Лорак. До выступления в Кемере Каролина развлекала россиян в городе Белек.

Впрочем, следует отметить, что многие украинцы также отдыхают в этом регионе. В соцсетях активности общины и дипломатов по поводу аншлагов певческой изменницы, к сожалению, больше нет.

"Какое счастье, что сегодня у нас есть возможность вот так собраться с родными, любимыми, семьями, с самыми дорогими людьми, и, конечно, просто отдохнуть. Поэтому разрешается петь, танцевать, обниматься, целоваться", — тем временем дала наставления россиянам Каролина.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак помогает оккупантам собирать деньги на их планы. Также мы рассказывали, что Лорак привезла стиральную машину живущим под Москвой беженцам из Донбасса.