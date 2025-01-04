Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним бойфрендом arrow

Мадонна намекнула на помолвку с 28-летним бойфрендом

4 января 2025 11:02
Мария Покровская - Редактор
Мадонна намекнула на помолвку и похвасталась бриллиантовым кольцом — фото
Мадонна со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna
Мария Покровская - Редактор

Американская певица Мадонна намекнула на серьезные перемены в личной жизни. Похоже, поп-дива снова собирается под венец.

Слухи о возможной помолвке певицы возникли после того, как она показалась на фото в Instagram с бриллиантовым кольцом.

Читайте также:

Мадонна заинтриговала новыми фотографиями

В своем блоге 66-летняя певица поделилась новыми фото со своими детьми и бойфрендом, 28-летним футболистом Акимом Моррисом. Знаменитость показала, как развлекается в компании родных и друзей в ресторане на новогодней вечеринке.

Мадонна вместе со своей дочерью
Мадонна вместе со своей дочерью. Фото: instagram.com/madonna

Однако внимание поклонников привлекла интересная деталь на этих фото, а именно огромное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце Мадонны.

Певица Мадонна с дочкой
Певица Мадонна с дочкой. Фото: instagram.com/madonna

Мадонна, одетая в total black, позаботилась о том, чтобы ее гигантский сверкающий бриллиант в золотой огранке был виден на многочисленных фотографиях.

Мадонна со своим бойфрендом Акимом Моррисом
Мадонна со своим бойфрендом Акимом Моррисом. Фото: instagram.com/madonna

Певица не стала раскрывать всех подробностей, а в подписи поздравила поклонников с началом нового года и предложила поднять бокал за "больше любви".

"Я побывала в аду и вернулась, и позвольте сказать вам, что это было замечательно!" Эту фразу я услышала на выставке Луизы Буржуа в Токио в канун Нового года. Она сняла эти слова прямо с моих уст... Быть матерью и художницей — равноценные части, радость и страдание. Я не могу представить себе другой жизни. За большую любовь, за счастливых детей, за волшебное мышление, за крепкое здоровье и вечные благословения. Я благодарю и прославляю каждого, кто является храбрым, — в этой жизни и во всех других. В 2025 году я поднимаю бокал за всех, кто имеет смелость быть собой", — написала Мадонна.

Напомним, Мадонна была замужем дважды — за Шоном Пенном, с 1985 по 1989 год, и Гаем Ричи, с 2000 по 2008, год. Об отношениях певицы с футболистом, который младше ее на 38 лет, стало известно в июле 2024 года.

Ранее Бритни Спирс показала своего младшего сына после разлуки в два года.

Также мы писали, что Александр Терен и победительница "Холостяка-13" рассказали об отношениях после проекта.

свадьба Мадонна зарубежные звезды певица любовь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:10 Пентагон заверил в дальнейшей поддержке Украины

11:01 Как найти самые дешевые авиабилеты — советы пилота

11:00 Выплаты на детей — какой будет помощь в 2025 году

10:59 До 4 февраля мужчины должны повторно пройти ВВК — детали

10:56 В Одессе оператор доставки еды воровал деньги компании

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:48 Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:29 Киев выделит миллиарды на транспорт — метро, дороги, мосты

10:25 Стало известно, сколько судов прошло морским коридором

10:16 В Киеве умерла девушка, которая получила ранения из-за атаки РФ

10:00 Председатель Евросовета сделал заявление о поддержке Украины

11:10 Пентагон заверил в дальнейшей поддержке Украины

11:01 Как найти самые дешевые авиабилеты — советы пилота

11:00 Выплаты на детей — какой будет помощь в 2025 году

10:59 До 4 февраля мужчины должны повторно пройти ВВК — детали

10:56 В Одессе оператор доставки еды воровал деньги компании

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:48 Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:29 Киев выделит миллиарды на транспорт — метро, дороги, мосты

10:25 Стало известно, сколько судов прошло морским коридором

10:16 В Киеве умерла девушка, которая получила ранения из-за атаки РФ

10:00 Председатель Евросовета сделал заявление о поддержке Украины

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году