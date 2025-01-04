Мадонна намекнула на помолвку и похвасталась бриллиантовым кольцом — фото

Мадонна со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна намекнула на серьезные перемены в личной жизни. Похоже, поп-дива снова собирается под венец.

Слухи о возможной помолвке певицы возникли после того, как она показалась на фото в Instagram с бриллиантовым кольцом.

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В своем блоге 66-летняя певица поделилась новыми фото со своими детьми и бойфрендом, 28-летним футболистом Акимом Моррисом. Знаменитость показала, как развлекается в компании родных и друзей в ресторане на новогодней вечеринке.

Мадонна вместе со своей дочерью. Фото: instagram.com/madonna

Однако внимание поклонников привлекла интересная деталь на этих фото, а именно огромное бриллиантовое кольцо на безымянном пальце Мадонны.

Певица Мадонна с дочкой. Фото: instagram.com/madonna

Мадонна, одетая в total black, позаботилась о том, чтобы ее гигантский сверкающий бриллиант в золотой огранке был виден на многочисленных фотографиях.

Мадонна со своим бойфрендом Акимом Моррисом. Фото: instagram.com/madonna

Певица не стала раскрывать всех подробностей, а в подписи поздравила поклонников с началом нового года и предложила поднять бокал за "больше любви".

"Я побывала в аду и вернулась, и позвольте сказать вам, что это было замечательно!" Эту фразу я услышала на выставке Луизы Буржуа в Токио в канун Нового года. Она сняла эти слова прямо с моих уст... Быть матерью и художницей — равноценные части, радость и страдание. Я не могу представить себе другой жизни. За большую любовь, за счастливых детей, за волшебное мышление, за крепкое здоровье и вечные благословения. Я благодарю и прославляю каждого, кто является храбрым, — в этой жизни и во всех других. В 2025 году я поднимаю бокал за всех, кто имеет смелость быть собой", — написала Мадонна.

Напомним, Мадонна была замужем дважды — за Шоном Пенном, с 1985 по 1989 год, и Гаем Ричи, с 2000 по 2008, год. Об отношениях певицы с футболистом, который младше ее на 38 лет, стало известно в июле 2024 года.

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