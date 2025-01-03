Олександр Терен і Інна зізнались, що змінять в стосунках після "Холостяка" — фото

Ветеран Олександр Терен і його обраниця Інна в шоу "Холостяк". Фото: instagram/tsvit_terenu

Герой реаліті-шоу "Холостяк" Олександр Терен та його обраниця Інна Бєлєнь розповіли, якими бачать стосунки після завершення проєкту. Вони досі разом і планують з'їхатися. Однак, є умови, які не сподобаються їхнім прихильникам.

Думками поділились в Instagram.

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Закохана пара неймовірно вдячна за можливість взяти участь у шоу "Холостяк". Вони кажуть, що це була надзвичайна пригода та вдячні усім шанувальникам за підтримку. Однак, зараз прагнуть зробити ще один важливий крок у нашій історії — присвятити себе одне одному.

"Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші. Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним", — написала пара.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" Анастасія Анісімова знайшла кохання на проєкті серед знімальної команди. Також Олександр Терен зізнався, чи мав секс під час знімання шоу.