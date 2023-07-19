Мадонна після гопіталізації порадувала прихильників ніжним фото

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна порадувала фанатів серією фото. Зірка, вочевидь, дійсно успішно проходить період реабілітації після екстреної госпіталізації.

Світлиною, на якій дякує фанатам, співачка поділилася у своєму Instagram.

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Кілька тижнів тому Мадонна змусила прихильників та всю велику родину хвилюватися за неї. Артистку непритомною доправили до лікарні з бактеріальною інфекцією. На свіжих фото зірка позує з величезним букетом рожевих троянд.

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Одна троянда може стати моїм садом. А єдиний друг — моїм світом". Дякую", — прокоментувала фото Мадонна.

Також зірка зробила селфі з м'якою іграшкою.

Після того, як Мадонна виписалася з лікарні, вона вирішила дати чіткі вказівки щодо свого музичного спадку. Західні ЗМІ ствердують, що 64-річна співачка заборонила використовувати власну голограму на концертах після своєї смерті.

"За винятком Abba Voyage, використання голограм для пожвавлення виконавців було, м'яко кажучи, сумнівним. Голографічний тур Вітні Х'юстон був розкритикований критиками, і Мадонна відмовляється дозволити жадібним до грошей босам зробити те саме з нею. Все своє життя вона керувала і підтримувала культурну значущість — і немає жодних шансів, що вона дозволить заплямувати таким чином свою важку роботу", — діляться друзі співачки.

Також, щоб уникнути сімейних сварок через свій величезний статок у 850 мільйонів доларів, артистка планує розділити права на свої пісні порівну між своїми шістьма дітьми.

Нагадаємо, Мадонна нарешті особисто звернулася до прихильників після того, як потрапила до лікарні у непритомному стані. Зірка розповіла, як почувається та які у неї плани на майбутнє.

Раніше зірка 1990-х років, лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.