Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна нарешті особисто звернулася до прихильників після того, як потрапила до лікарні у непритомному стані. Зірка розповіла, як почувається та які у неї плани на майбутнє.

Про це співачка написала у своєму Instagram.

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Перші думки були про дітей

Мадонна, яку знайшли непритомною у власній квартирі кілька тижнів тому, готується до повернення на сцену. Зірка запевнила, що сфокусована на власному здоров'ї.

"Я на шляху до одужання і неймовірно вдячна за всі благословення, які я маю у житті. Мої перші думки були, коли я прийшла до тями, про моїх дітей. Потім я подумала, що не хочу розчаровувати тих, то купив квитки на концерти в рамках мого туру. Ще не хотіла підвести тих людей, які працювали важко над моїм шоу. Тепер я повністю сфокусована на власному здоров'ї та бажанні стати сильнішою. Як повернусь так швидко, як зможу", — написала Мадонна у своєму зверненні у соціальній мережі.

Мадонна вперше вийшла на зв'язок після своєї термінової госпіталізації. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна вперше вийшла на зв'язок після своєї термінової госпіталізації. Фото: instagram.com/madonna/

Також артистка додала, що перенесе частину туру, і почне виступи у Лондоні восени.

Після того, як Мадонну знайшли непритомною, з'явилась інформація, що артистці ввели препарат, який використовують під час передозування наркотичними речовинами.

Останні місяці Мадонна активно готувалася до свого туру The Celebration Tour. Зірка не жаліла себе і репетирувала шість разів на тиждень. Зараз артистка перебуває вдома. За словами її друзів, вона слабка і втомлена, але не може дочекатися, коли знову розпочне підготовку до турне.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Раніше зірка 1990-х років, лідер гурту Yurcash Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.