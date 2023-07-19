Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна после гопитализации порадовала поклонников нежным фото arrow

Мадонна после гопитализации порадовала поклонников нежным фото

19 июля 2023 09:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна после гопитализации порадовала поклонников нежным фото
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна порадовала фанатов серией фото. Звезда, по всей видимости, действительно успешно проходит период реабилитации после экстренной госпитализации.

Фотографией, на которой поблагодарила фанатов, певица поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Благодарная артистка

Несколько недель назад Мадонна заставила поклонников и всю большую семью волноваться за нее. Артистку без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией. На свежих фото звезда позирует с огромным букетом розовых роз.

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Одна роза может стать моим садом. А единственный друг — моим миром". Спасибо", — прокомментировала фото Мадонна.

Также звезда сделала селфи с мягкой игрушкой.

После того, как Мадонна выписалась из больницы, она решила дать четкие указания относительно своего музыкального наследия. Западные СМИ утверждают, что 64-летняя певица запретила использовать свою голограмму на концертах после своей смерти.

"За исключением Abba Voyage, использование голограмм для оживления исполнителей было, мягко говоря, сомнительным. Голографический тур Уитни Хьюстон был раскритикован критиками, и Мадонна отказывается позволить жадным к деньгам боссам сделать то же с ней. Всю свою жизнь она руководила и поддерживала культурную значимость — и нет никаких шансов, что она позволит запятнать таким образом свою тяжелую работу", — делятся друзья певицы.

Также, чтобы избежать семейных ссор из-за своего огромного состояния в 850 миллионов долларов, артистка планирует разделить права на свои песни поровну между своими шестью детьми.

Напомним, Мадонна наконец лично обратилась к поклонникам после того, как попала в больницу в бессознательном состоянии. Звезда рассказала, как чувствует себя и какие у нее планы на будущее.

Ранее звезда 1990-х годов, лидер группы Yurcash Юрко Юрченко попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз