Мадонна после гопитализации порадовала поклонников нежным фото

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна порадовала фанатов серией фото. Звезда, по всей видимости, действительно успешно проходит период реабилитации после экстренной госпитализации.

Фотографией, на которой поблагодарила фанатов, певица поделилась в своем Instagram.

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Благодарная артистка

Несколько недель назад Мадонна заставила поклонников и всю большую семью волноваться за нее. Артистку без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией. На свежих фото звезда позирует с огромным букетом розовых роз.

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Одна роза может стать моим садом. А единственный друг — моим миром". Спасибо", — прокомментировала фото Мадонна.

Также звезда сделала селфи с мягкой игрушкой.

После того, как Мадонна выписалась из больницы, она решила дать четкие указания относительно своего музыкального наследия. Западные СМИ утверждают, что 64-летняя певица запретила использовать свою голограмму на концертах после своей смерти.

"За исключением Abba Voyage, использование голограмм для оживления исполнителей было, мягко говоря, сомнительным. Голографический тур Уитни Хьюстон был раскритикован критиками, и Мадонна отказывается позволить жадным к деньгам боссам сделать то же с ней. Всю свою жизнь она руководила и поддерживала культурную значимость — и нет никаких шансов, что она позволит запятнать таким образом свою тяжелую работу", — делятся друзья певицы.

Также, чтобы избежать семейных ссор из-за своего огромного состояния в 850 миллионов долларов, артистка планирует разделить права на свои песни поровну между своими шестью детьми.

Напомним, Мадонна наконец лично обратилась к поклонникам после того, как попала в больницу в бессознательном состоянии. Звезда рассказала, как чувствует себя и какие у нее планы на будущее.

Ранее звезда 1990-х годов, лидер группы Yurcash Юрко Юрченко попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.