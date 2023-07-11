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Мадонна после неожиданной госпитализации дала четкие наставления в случае своей смерти

11 июля 2023 17:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна после неожиданной госпитализации дала четкие наставления в случае своей смерти
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна несколько недель назад испугала поклонников своей неожиданной госпитализацией. Звезду без сознания доставили в больницу, где к счастью спасли жизнь.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Западные СМИ пишут, что Мадонна после того, как выписалась из больницы, решила дать четкие указания относительно своего музыкального наследия. 64-летняя певица запретила использовать свою голограмму на концертах после своей смерти.

"За исключением Abba Voyage, использование голограмм для оживления исполнителей было, мягко говоря, сомнительным. Голографический тур Уитни Хьюстон был раскритикован, и Мадонна отказывается позволять жадным к деньгам боссам сделать то же с ней. Всю свою жизнь она руководила и поддерживала культурную значимость — и нет никаких шансов, что она позволит запятнать таким образом свою тяжелую работу", — делятся друзья певицы.

Также во избежание семейных ссор из-за своего огромного состояния в 850 миллионов долларов артистка планирует разделить права на свои песни поровну между своими шестью детьми.

Мадонна является матерью Лурдес, 26 лет, Рокко, 22 лет, Дэвида, 17 лет, Мерси Джеймс, 16 лет, и близнецов Эстер и Стиль, 10 лет.

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.

Ранее звезда 1990-х годов, лидер группы Yurcash Юрко Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.

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