Мадонна після термінової госпіталізації запалила на концерті Бейонсе

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна після своєї госпіталізації повертається до світського життя. Артистка поділилася фотографіями, зробленими з доньками за лаштунками під час гастрольного туру Бейонсе Renaissance.

Знімками з концерту Мадонна похизувалася в Instagram.

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64-річна музична ікона завантажила знімки, на яких зображені Бейонсе, 17-річна дочка Мерсі та 10-річні близнючки Стелла й Естер. Дочка Бейонсе, 6-річна Румі, також була на одній з фотографій.

Співачка Мадонна з дітьми побувала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з дітьми побувала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з дітьми побувала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна з дітьми побувала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

На заході Мадонна була стильною, як завжди. Зірка приїхала в барвистому костюмі: рожево-блакитній сорочці від Versace за 1350 доларів і шортах. Модна зірка поєднала речі з чорними колготками в сіточку, чорним корсетом з декольте, і блискучими чорними чоботами. Доповнила лук великими чорними сонцезахисними окулярами, сережками-хрестиками і намистом з діамантами.

Місяць тому Мадонна змусила прихильників хвилюватися за неї, коли її непритомною доправили до лікарні з бактеріальною інфекцією.

Нагадаємо, донька Мадонни наважилась на відверту фотосесію.

Раніше співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.