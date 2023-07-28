Мадонна у корсеті станцювала для прихильників

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна влаштувала для фанатів звабливі танці. Зірка довела, що знаходиться на шляху до одужання після своєї екстреної госпіталізації.

Артистка запостила відео у Instagram.

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Здатна рухатися та танцювати

Місяць тому Мадонна змусила прихильників хвилюватися за неї, коли її непритомною доправили до лікарні з бактеріальною інфекцією. На відео, яким нещодавно поділилася артистка, вона танцює з нагоди творчого ювілею.

"Здатність рухатися та трішки танцювати змушує мене почуватися Найщасливішою зіркою у світі. Дякую всім моїм прихильникам та друзям! Ви теж маєте бути найщасливішими зірками. З 40 днем народження мій перший альбом Lucky Star", — підписала відео артистка.

Після того, як Мадонна виписалася з лікарні, вона вирішила дати чіткі вказівки щодо свого музичного спадку. Західні ЗМІ стверджують, що 64-річна співачка заборонила використовувати власну голограму на концертах після своєї смерті.

Також, щоб уникнути сімейних сварок через свій величезний статок у 850 мільйонів доларів, артистка планує розділити права на свої пісні порівну між своїми шістьма дітьми.

Нагадаємо, Мадонна нарешті особисто звернулася до прихильників після того, як потрапила до лікарні у непритомному стані. Зірка розповіла, як почувається та які у неї плани на майбутнє.

Раніше зірка "Кінг-Конга" шокувала діагнозом, який їй поставили у 36 років.