Мадонна после срочной госпитализации зажгла на концерте Бейонсе

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна после своей госпитализации возвращается в светскую жизнь. Артистка поделилась фотографиями, сделанными с дочерьми за кулисами во время гастрольного тура Бейонсе Renaissance.

Снимками с концерта Мадонна похвасталась в Instagram.

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64-летняя певица сделала снимки, на которых изображены Бейонсе, 17-летняя дочь Мерси и 10-летние близнецы Стелла и Эстер. Дочка Бейонсе, 6-летняя Руми, тоже была на одной из фотографий.

Певица Мадонна с детьми побывала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с детьми побывала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с детьми побывала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с детьми побывала на шоу Бейонсе. Фото: instagram.com/madonna/

На мероприятии Мадонна была стильной, как обычно. Звезда приехала в ярком костюме: розовато-голубой рубашке от Versace за 1350 долларов и шортах. Модная звезда объединила вещи с черными колготками в сеточку, черным корсетом с декольте и блестящими черными ботинками. Дополнила лук большими черными солнцезащитными очками, серьгами-крестиками и ожерельем с бриллиантами.

Месяц назад Мадонна заставила поклонников волноваться за нее, когда ее без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией.

Напомним, дочь Мадонны отважилась на откровенную фотосессию.

Ранее певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.