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Мадонна повертається до репетицій свого грандіозного шоу

16 серпня 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна повертається до репетицій свого грандіозного шоу
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна поп-ікона завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.

Про це пише Daily Mail.

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Повідомляється, що хітмейкерка також вирушить на репетиції у Великій Британії перед своїм першим вечором у лондонській O2 Arena 14 жовтня.

"Вона все ще перебуває на стадії одужання, але Мадонна трохи чекала, щоб повернутися до репетицій. Вона винайняла не тільки Колізей у Нью-Йорку, але й друге приміщення в Лондоні для останнього тижня генеральних репетицій", — говорить джерело з оточення співачки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Це сталося після того, як Мадонна заявила, що "зрозуміла, як їй пощастило залишитися живою" після серйозної загрози здоров'я в червні.

Їй зробили ін'єкцію препарату Наркан, який зазвичай використовується для лікування ймовірних передозувань наркотиків, для боротьби з гострим септичним шоком, перш ніж її доставили в лікарню.

Сепсис — це небезпечний для життя стан, який виникає, коли організм виділяє хімічні речовини для боротьби з інфекцією. Ці хімічні речовини пошкоджують власні тканини й органи організму і можуть призвести до шоку, відмови органів і смерті.

Інсайдер сказав, що співачка "має неймовірну підтримку, і вона цінує всю любов, яку отримала", відколи її доставили до лікарні 24 червня.

"Я побачила бік людей, якого ніколи раніше не бачила. Це все змінило. Як і любов і підтримка моїх друзів", — сказала Мадонна.

Мадонну терміново доставили до відділення інтенсивної терапії та інтубували після того, як 24 червня її знайшли непритомною на підлозі її квартири в Нью-Йорку.

10 липня вона вперше вийшла на зв’язок.

"Дякую за вашу позитивну енергію, молитви та слова зцілення та підбадьорення. Я відчула вашу любов. Я на шляху до одужання і неймовірно вдячна за всі благословення в моєму житті. Моєю першою думкою, коли я прокинулася в лікарні, були мої діти", — розповіла співачка.

Виконавиця сказала, що її "другою думкою було те, що я не хотіла розчаровувати тих, хто купував квитки на мій тур".

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт. 

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