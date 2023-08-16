Мадонна возвращается к репетициям своего грандиозного шоу

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали в июне. 64-летняя поп-икона посетила Nassau Coliseum в Нью-Йорке, который она забронировала на два месяца, чтобы подготовиться к мировому туру.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сообщается, что хитмейкер также отправится на репетиции в Великобритании перед своим первым вечером в лондонской O2 Arena 14 октября.

"Она все еще находится на стадии выздоровления, но Мадонна немного ждала, чтобы вернуться к репетициям. Она сняла не только Колизей в Нью-Йорке, но и второе помещение в Лондоне для последней недели генеральных репетиций", — говорит источник из окружения певицы.

Это произошло после того, как Мадонна заявила, что "поняла, как ей посчастливилось остаться в живых" после серьезной угрозы здоровью в июне.

Ей сделали инъекцию препарата Наркан, обычно используемый для лечения вероятных передозировок наркотиков, для борьбы с острым септическим шоком, прежде чем ее доставили в больницу.

Сепсис — это опасное для жизни состояние, возникающее, когда организм выделяет химические вещества для борьбы с инфекцией. Эти химические вещества повреждают собственные ткани и органы организма и могут привести к шоку, отказу органов и смерти.

Инсайдер сказал, что певица "имеет невероятную поддержку, и она ценит всю любовь, которую получила", с тех пор, как ее доставили в больницу 24 июня.

"Я увидела сторону людей, которую никогда раньше не видела. Это все изменило. Как и любовь и поддержка моих друзей", — сказала Мадонна.

Мадонну срочно доставили в отделение интенсивной терапии и интубировали после того, как 24 июня ее нашли без сознания в ее квартире в Нью-Йорке.

10 июля она первый раз вышла на связь.

"Спасибо за вашу позитивную энергию, молитвы и слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в моей жизни. Моими первыми мыслями, когда я проснулась в больнице, были мои дети", — рассказала певица.

Исполнительница сказала, что ее "второй мыслью было то, что я не хотела разочаровывать тех, кто купил билеты на мой тур".

Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее Мадонна и Сэм Смит представили "вульгарный" хит.