Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна познакомила своего молодого избранника-боксера с сыном arrow

Мадонна познакомила своего молодого избранника-боксера с сыном

21 августа 2023 18:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна познакомила своего молодого избранника-боксера с сыном
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На выходных Мадонна отметила свой 65-й день рождения в Лиссабоне. Говорят, что звезда использовала это как возможность познакомить своего 29-летнего бойфренда Джошуа Поппера с 23-летним сыном Рокко Ричи.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Влюбленная Мадонна

Рокко, старший сын Мадонны от ее бывшего мужа, режиссера Гайя Ричи, был в Лиссабоне с братьями и сестрами: Лурдес, Дэвидом Бандой, Мерси Джеймс и 10-летними близнецами Стеллой и Эстер.

 

Певица Мадонна с сыном Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна с новым парнем. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна и Поппер начали встречаться в начале этого года. Пара познакомилась после того, как мужчина тренировал ее сына Дэвида на боксерском ринге.

За несколько дней до этого поп-икона сообщила, что чуть не умерла от бактериальной инфекции, и ее пришлось срочно доставить в больницу.

Недавно Мадонна официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали в июне. 64-летняя певица посетила Nassau Coliseum в Нью-Йорке, который она забронировала на два месяца, чтобы подготовиться к мировому туру.

Напомним, Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рожденья.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз