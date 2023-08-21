Мадонна познакомила своего молодого избранника-боксера с сыном

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

На выходных Мадонна отметила свой 65-й день рождения в Лиссабоне. Говорят, что звезда использовала это как возможность познакомить своего 29-летнего бойфренда Джошуа Поппера с 23-летним сыном Рокко Ричи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рокко, старший сын Мадонны от ее бывшего мужа, режиссера Гайя Ричи, был в Лиссабоне с братьями и сестрами: Лурдес, Дэвидом Бандой, Мерси Джеймс и 10-летними близнецами Стеллой и Эстер.

Певица Мадонна с сыном Рокко. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с новым парнем. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна и Поппер начали встречаться в начале этого года. Пара познакомилась после того, как мужчина тренировал ее сына Дэвида на боксерском ринге.

За несколько дней до этого поп-икона сообщила, что чуть не умерла от бактериальной инфекции, и ее пришлось срочно доставить в больницу.

Недавно Мадонна официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали в июне. 64-летняя певица посетила Nassau Coliseum в Нью-Йорке, который она забронировала на два месяца, чтобы подготовиться к мировому туру.

Напомним, Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рожденья.