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Мадонна у відвертому корсеті влаштувала фотосесію у вбиральні

11 серпня 2023 09:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна у відвертому корсеті влаштувала фотосесію у вбиральні
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Мадонна порадувала шанувальників новою фотосесією. Зірка запевнила, що скоро повернеться до фанатів з концертами.

Про це артистка написала у своєму Instagram.

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Нещодавно Мадонна налякала прихильників новиною про свою госпіталізацію. Але тепер артистка дала зрозуміти — вона успішно проходить реабілітацію і її здоров'ю нічого не загрожує.

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Гарно вбралася, а піти нема куди...Але скоро, дуже скоро я приїду до вас", — запевнила артистка, маючи на увазі свій гастрольний тур.

Місяць тому зірку непритомною доправили до лікарні з бактеріальною інфекцією. Через співачка відклала свій гастрольний тур.

Мадонна мала розпочати свій перший в історії тур найкращих хітів, Celebration Tour, 15 липня у Ванкувері, Канада.

До речі, співачка хоче на свої концерти в рамках турне залучити своїх дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі та 10-річних двійнят Стеллу та Естер.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт. 

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