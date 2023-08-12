Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рождения

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна нежно поздравила сына Рокко с днем рождения. Парню, который родился в браке звезды с режиссером Гаем Ричи, исполнилось 23 года.

Свое поздравление Мадонна написала в Instagram.

Читайте также:

Счастливая мама

Певица Мадонна очень близка со своими детьми. По словам звезды, сын Рокко изменил ее жизнь.

"С днем рождения, дорогой Рокко…С того дня, как ты был зачат, жизнь с тобой была приключением. От твоего преждевременного рождения до твоей любви к скейтбордингу, байкам. Брейк-данс, паркур, граффити и все виды активности, вызывающие адреналин. Ты заставил меня волноваться — возможно, больше, чем любой другой человек на планете, но ты пошел по дороге, по которой меньше ходили, и это все изменит!!Процитирую твоего любимого художника Люсьена Фрейда: "Что я требую от картины? Я прошу ее поразить, смутить, соблазнить, убедить!". Продолжай идти своим путем. Я так горжусь тобой!", — нежно поздравила сына Мадонна.

Свое сообщение звезда сопроводила серией эксклюзивных фотографий из жизни Рокко, от детства до юности.

Недавно Мадонна испугала поклонников новостью о своей госпитализации. Теперь артистка успешно проходит реабилитацию и ее здоровью ничего не угрожает.

Мадонна должна была начать свой первый в истории тур лучших хитов Celebration Tour, 15 июля в Ванкувере, Канада. Певица хотела на свои концерты в рамках турне привлечь своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее Мадонна и Сэм Смит представили "вульгарный" хит.