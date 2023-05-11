Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мадонна виставить на аукціон оголену себе arrow

Мадонна виставить на аукціон оголену себе

11 травня 2023 15:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Мадонна виставить на аукціон свої пікантні фото – артистка покаже себе у всій красі
Американська співачка Мадонна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Легендарна американська співачка, танцівниця, акторка та музикальна продюсерка Мадонна виставить на аукціон оригінальні фотографії з її нового альбому. Варто зазначити, що популярна виконавиця вирішила це зробити через 30 років з моменту виходу її книги.

Відповідні кадри розмістили на сторінці "stevenmeiselofficial" в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

На 128 сторінках своєї книги американська виконавиця демонструє свої фантазії шанувальникам. Але тепер шанувальники її творчості зможуть придбати фотографії за її участю в оригінальному вигляді, щоб побачити її у всій красі.

Варто зазначити, що фотографії Мадонни будуть виставлені на аукціоні Christie’s. Для цього також проведуть виставки, які пройдуть у Лондоні, Парижі та Нью–Йорку та будуть присвячені перевиданню у 2022 році Ів Сен–Лораном.

Мадонна
Співачка Мадонна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Через цю книгу у суспільстві спалахнуло справжнє обурення з боку шанувальників. Справа в тому, що 30 років тому Мадонна показала себе на досить провокативних фотографіях, примірявши на себе образ домінантної пані Діти.

На знімках вона позувала разом з моделлю Наомі Кемпбелл, реперами Big Daddy Kane і Vanilla Ice та американським актором Джої Стефано.

Два роки тому американська виконавиця та креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло перевидали книгу та випустили на неї 800 примірників.

"Заслужений галас і біла енергія, яку випромінювала Мадонна на початку 1990-х років, передали й увічнили у фотографіях Стівена Майзеля. Вони займають місце в історії мистецтва – знімки не можна назвати інакше ніж геніальними", – зазначив заступник голови ради директорів Christie’s.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська виконавиця Мадонна втратила свого старшого брата.

Раніше ми розповідали про те, що відома співачка Мадонна звернулася до хейтерів, які критикували її за зовнішній вигляд.

Також ми повідомляли про те, що американська легенда Мадонна показала своє зображення без одягу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Алонсо зробив заяву щодо завершення кар'єри у Формулі-1

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB