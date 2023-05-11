Мадонна виставить на аукціон свої пікантні фото – артистка покаже себе у всій красі

Американська співачка Мадонна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Легендарна американська співачка, танцівниця, акторка та музикальна продюсерка Мадонна виставить на аукціон оригінальні фотографії з її нового альбому. Варто зазначити, що популярна виконавиця вирішила це зробити через 30 років з моменту виходу її книги.

Відповідні кадри розмістили на сторінці "stevenmeiselofficial" в соціальній мережі Instagram.

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На 128 сторінках своєї книги американська виконавиця демонструє свої фантазії шанувальникам. Але тепер шанувальники її творчості зможуть придбати фотографії за її участю в оригінальному вигляді, щоб побачити її у всій красі.

Варто зазначити, що фотографії Мадонни будуть виставлені на аукціоні Christie’s. Для цього також проведуть виставки, які пройдуть у Лондоні, Парижі та Нью–Йорку та будуть присвячені перевиданню у 2022 році Ів Сен–Лораном.

Співачка Мадонна під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Через цю книгу у суспільстві спалахнуло справжнє обурення з боку шанувальників. Справа в тому, що 30 років тому Мадонна показала себе на досить провокативних фотографіях, примірявши на себе образ домінантної пані Діти.

На знімках вона позувала разом з моделлю Наомі Кемпбелл, реперами Big Daddy Kane і Vanilla Ice та американським актором Джої Стефано.

Два роки тому американська виконавиця та креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло перевидали книгу та випустили на неї 800 примірників.

"Заслужений галас і біла енергія, яку випромінювала Мадонна на початку 1990-х років, передали й увічнили у фотографіях Стівена Майзеля. Вони займають місце в історії мистецтва – знімки не можна назвати інакше ніж геніальними", – зазначив заступник голови ради директорів Christie’s.

Нагадаємо, ми писали про те, що американська виконавиця Мадонна втратила свого старшого брата.

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Також ми повідомляли про те, що американська легенда Мадонна показала своє зображення без одягу.