Мадонна и Сэм Смит представили "пошлый" хит

Мадонна. Фото: instagram.com/samsmith/

Певица Мадонна удивила новым дуэтом. Звезда спела вместе с эпатажным Сэмом Смитом.

Об этом пишет Just Jered.

Читайте также:

Сэм Смит признался, что эта песня была самой увлекательной из всех, над которыми он работал. Текст песни действительно оказался провокативным и неоднозначным.

Мадонна и Сэм Смит. Фото: instagram.com/samsmith/

"Эта песня написана вместе с Мадонной и группой невероятных людей. На следующий день после церемонии Grammy мы пошли в студию и провели прекрасный вечер работая над треком. Конечно, моя величайшая мечта осуществилась, я сотрудничал с королевой поп-музыки. Надеюсь всем понравится результат, так же как и мне", — поделился впечатлениями музыкант.

Мадонна известна не только как королева поп-музыки, но и звезда провокаций. Ранее артистку раскритиковали за чрезмерное увлечение пластической хирургией. Но певица отрицала все слухи.

Источник из окружения Мадонны рассказал, что она, хотя и отреагировала с юмором на сплетни, на самом деле обиделась и отправилась на процедуры, чтобы вернуть свой натуральный вид.

"Она видит и слышит, что люди говорят о ней и перед туром хочет выглядеть привычно для поклонников", — говорит источник.

Кстати, певица хочет на концерты в рамках турне привлечь своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер. Концерты пройдут с июля 2023 по январь 2024 года.

"Она возьмет их не только в тур, но и в шоу. Мадонна не исключает, что это может быть ее последний тур, поэтому она хочет выложиться по полной. Она в хорошей форме и ей все удастся. Турне планируется визуально роскошным", — рассказал друг звезды.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее стало известно, что певица Мадонна выставит на аукцион оригинальные фотографии ее нового альбома. Стоит отметить, что популярная исполнительница решила сделать это спустя 30 лет с момента выхода ее книги.