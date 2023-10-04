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Мадонна в корсете ошеломила идеальным лицом

4 октября 2023 12:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна в корсете ошеломила идеальным лицом.
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна поразила новыми фото. Звезда показала гламурный образ и намекнула на новые концерты.

Об этом певица написала в Instagram.

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Звезда выложила кадры с подготовки к своему юбилейному концертному туру. Ранее Выступления пришлось перенести из-за ее проблем со здоровьем.

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Загружается... Madonna Celebration Tour", — комментирует певица.

На фотографиях, показанных Мадонной, она позирует на репетиции и в гримерке, демонстрируя формы в корсете и идеальное лицо.

Мадонна официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали в июне. 64-летняя поп-икона посетила Nassau Coliseum в Нью-Йорке, который она забронировала на два месяца, чтобы подготовиться к мировому туру.

Напомним, Мадонна показала, как отмечала 65-летие.

Ранее Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рождения.

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