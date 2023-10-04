Мадонна в корсете ошеломила идеальным лицом
Певица Мадонна поразила новыми фото. Звезда показала гламурный образ и намекнула на новые концерты.
Об этом певица написала в Instagram.
Гламурная певица порадовала поклонников
Звезда выложила кадры с подготовки к своему юбилейному концертному туру. Ранее Выступления пришлось перенести из-за ее проблем со здоровьем.
"Загружается... Madonna Celebration Tour", — комментирует певица.
На фотографиях, показанных Мадонной, она позирует на репетиции и в гримерке, демонстрируя формы в корсете и идеальное лицо.
Мадонна официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали в июне. 64-летняя поп-икона посетила Nassau Coliseum в Нью-Йорке, который она забронировала на два месяца, чтобы подготовиться к мировому туру.
Напомним, Мадонна показала, как отмечала 65-летие.
Ранее Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рождения.