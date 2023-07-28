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Мадонна в корсете станцевала для поклонников

28 июля 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна в корсете станцевала для поклонников
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна устроила для фанатов соблазнительные танцы. Звезда доказала, что находится на пути к выздоровлению после экстренной госпитализации.

Видео Мадонна опубликовала в Instagram.

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Способна двигаться и танцевать

Месяц назад Мадонна заставила поклонников волноваться за нее, когда ее без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией. На видео, которым недавно поделилась артистка, она танцует по случаю творческого юбилея.

 

"Способность двигаться и немного танцевать заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире. Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы тоже должны быть самыми счастливыми звездами. С 40 днем рождения мой первый альбом Lucky Star", — подписала видео артистка.

После того, как Мадонна выписалась из больницы, она решила дать четкие указания по поводу своего музыкального наследия. Западные СМИ утверждают, что 64-летняя певица запретила использовать свою голограмму на концертах после своей смерти.

Также, чтобы избежать семейных ссор из-за своего огромного состояния в 850 миллионов долларов, артистка планирует разделить права на свои песни поровну между своими шестью детьми.

Напомним, Мадонна лично обратилась к поклонникам после того, как попала в больницу в бессознательном состоянии. Звезда рассказала, как чувствует себя и какие у нее планы на будущее.

Ранее звезда "Кинг-Конга" шокировала диагноз, который ей поставили в 36 лет.

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