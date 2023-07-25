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Зірка "Кінг-Конга" шокувала діагнозом, який їй поставили у 36 років

25 липня 2023 19:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Кінг-Конга" шокувала діагнозом, який їй поставили у 36 років
Акторка Наомі Воттс. Фото: instagram.com/naomiwatts/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наомі Воттс зізналася, що у неї настала рання менопауза у віці 36 років. Колишня наречена Лієва Шрайбера, сказала, що страждала від припливів, перепадів настрою та відчувала, що "виходить з-під контролю".

Про це пише Daily Mail.

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Навіть мама не хотіла це обговорювати

За словами акторки фільму "Кінг-Конг" ускладнювало її стан те, що тоді не було достатньо інформації про нього. Тож доводилося самотужки допомагати собі.

"Пережити менопаузу в такому молодому віці було нелегко, особливо в той час, коли про це було так мало інформації. Перепади настрою, нічна пітливість і мігрень…Я відчувала, що виходжу з-під контролю", — розповіла Наомі і додала, що коли пройшла весь шлях, стала краще розуміти себе.

Тепер Наомі співпрацює з благодійними організаціями, щоб допомогти іншим жінкам, які опинилися у такій же ситуації. Зірка прагне викорінити стигму, яка часто асоціюється з менопаузою.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Naomi Watts (@naomiwatts)

"Коли мені було трохи за 30, я нарешті була готова почати думати про створення сім’ї. Потім слово "М" швидко "вибило мої двері", це було схоже на лобове зіткнення з вантажівкою. Ніхто, навіть мама не хотіли це обговорювати, я не знала, як попросити про допомогу, а вони не знали, як надати….навіть лікарі мало що сказали. Це схоже на неписаний кодекс мовчання: жінки повинні сприйняти це і впоратися, тому що так робили минулі покоління. Старіти — це привілей і час, коли ми можемо пишатися нашим накопиченим досвідом — відчувати себе сильними, без жодних вибачень. Я думаю, що бути частиною покоління, що творить зміни, це захоплююче. Більше не потрібно проходити це самотужки", — раніше сказала знаменитість.

Наомі, яка нещодавно вийшла заміж за актора Біллі Крадапа, раніше сказала The Sunday Times:

"Менопауза не повинна бути брудним словом. Це така ганьба, що суспільство зробило це таким. Нам потрібна підтримка один від одного і щоб нас не змусили почуватися несексуальними, безплідними, роздратованими літніми жінками, яким не має місця. Насправді ми маємо мудрість і співчуття, які значно переважують юнацьку зарозумілість", — розповіла Наомі Воттс.

Раніше зірка фільму "Кінг-Конг" Наомі Воттс здивувала новиною про своє заміжжя. Акторка, яка вперше вийшла заміж, відмовилась від гучного святкування.

Нагадаємо, співачка Мадонна вдома проходить лікування після того, як їй стало зле у власній квартирі. За словами друзів зірки, вона тривалий час закривала очі на погане самопочуття.

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