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Знову в строю: Мадонна повертається до підготовки свого грандіозного туру

5 серпня 2023 12:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Знову в строю: Мадонна повертається до підготовки свого грандіозного туру
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Місяць тому Мадонна змусила прихильників хвилюватися за неї. Зірку непритомною доправили до лікарні з бактеріальною інфекцією. Але, вочевидь, тепер вона готова повертатися до роботи.

Про це сама співачка повідомила у своєму Instagram.

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Співачка Мадонна мала почати свій грандіозний тур минулого місяця, але потім у неї розвинулася важка інфекція, через яку її госпіталізували. Поп-іконі довелося відкласти гастролі, і тепер вона обіцяє, що скоро оголосить нові дати концертів.

 

Співачка Мадонна продовжить підготовку до свого турне. Фото: instagram.com/madonna/

"Ще раз дякую за вашу неймовірну підтримку та терпіння протягом останніх кількох тижнів! Я рада повідомити, що змінений розклад туру надійде найближчими днями! До скорої зустрічі на заслуженому святі!" — прокоментувала допис співачка.

Мадонна мала розпочати свій перший в історії тур найкращих хітів, Celebration Tour, 15 липня у Ванкувері, Канада.

До речі, співачка хоче на свої концерти в рамках турне залучити своїх дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі та 10-річних двійнят Стеллу та Естер.

"Вона візьме їх не тільки у тур, але і в шоу. Мадонна не виключає, що це може бути її останній тур, тож вона хоче викластися на повну", — розповів друг зірки.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт. 

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