Мадонна в откровенном корсете устроила фотосессию в туалете
Певица Мадонна порадовала поклонников новой фотосессией. Звезда заверила, что скоро вернется к фанатам с концертами.
Об этом артистка написала в своем Instagram.
Соблазнительная Мадонна
Недавно Мадонна испугала поклонников новостью о своей госпитализации. Но теперь артистка дала понять — она успешно проходит реабилитацию и ее здоровью ничего не угрожает.
"Нарядилась, а пойти некуда...Но скоро, очень скоро я приеду к вам", — заверила артистка, имея в виду свой гастрольный тур.
Месяц назад звезду без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией. Из-за чего певица отложила свой гастрольный тур.
Мадонна должна была начать свой первый в истории тур лучших хитов Celebration Tour, 15 июля в Ванкувере, Канада.
Кстати, певица хочет на свои концерты в рамках турне привлечь своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер.
Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.
Ранее Мадонна и Сэм Смит представили "вульгарный" хит.