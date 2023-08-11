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Мадонна в откровенном корсете устроила фотосессию в туалете

11 августа 2023 09:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мадонна в откровенном корсете устроила фотосессию в туалете
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна порадовала поклонников новой фотосессией. Звезда заверила, что скоро вернется к фанатам с концертами.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

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Соблазнительная Мадонна

Недавно Мадонна испугала поклонников новостью о своей госпитализации. Но теперь артистка дала понять — она успешно проходит реабилитацию и ее здоровью ничего не угрожает.

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

 

 

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Нарядилась, а пойти некуда...Но скоро, очень скоро я приеду к вам", — заверила артистка, имея в виду свой гастрольный тур.

Месяц назад звезду без сознания доставили в больницу с бактериальной инфекцией. Из-за чего певица отложила свой гастрольный тур.

Мадонна должна была начать свой первый в истории тур лучших хитов Celebration Tour, 15 июля в Ванкувере, Канада.

Кстати, певица хочет на свои концерты в рамках турне привлечь своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее Мадонна и Сэм Смит представили "вульгарный" хит.

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